publié le 28/10/2016 à 12:00

La saga AirPods continue. Les écouteurs sans fil d'Apple devraient finalement être commercialisés avant la fin de l'année 2016. Certaines sources proches du géant américain ont affirmé qu'en interne, il n'est pas officiellement fait état d'un retard poussé jusqu'à janvier.



Ces informations rapportées par AppleInsider sont appuyées par les propos d'une autre source, encore moins équivoques : "Il est impossible qu'ils soient retardés jusqu'à janvier", a affirmé cette personne tenue au courant du processus.

Le site note également que des exemplaires sont déjà disponibles pour des démonstrations dans certaines boutiques. Autant de témoignages qui laissent penser que les AirPods seront prêts pour Noël.

Aucune justification

D'abord annoncés pour le mois d'octobre 2016, les écouteurs sans fil ont récemment vu leur sortie repoussée à une date ultérieure (et indéterminée).



"Nous ne croyons pas au lancement d'un produit avant qu'il ne soit prêt, et nous avons besoin d'un peu plus de temps avant que les AirPods ne soient prêts pour nos clients", avait simplement confié un porte-parole à TechCrunch à la fin du mois d'octobre.



Aucune information n'a été donnée concernant les raisons de ce retard et Apple n'a pas communiqué dessus lors de la keynote du jeudi 27 octobre.

Les AirPods ne font pas l'unanimité

Selon le site, plusieurs utilisateurs ayant reçu leurs AirPods en exclusivité se seraient plaints de "défauts physiques".



A priori, ce retard ne devrait pas décevoir trop d'aficionados de la marque à la pomme, tant l'annonce des nouveaux écouteurs lors de la dernière Keynote a déclenché leur agacement sur les réseaux sociaux.



Les internautes ont été nombreux à pointer du doigt leur prix (179 euros) et le fait que la prise jack ne sera pas présente sur l'iPhone 7.