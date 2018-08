publié le 07/08/2018 à 07:44

Le Pentagone a annoncé lundi 6 août que les militaires américains ne pourraient plus utiliser en mission leurs accessoires connectés (montres, bracelets de fitness..) de crainte que leur localisation puisse être détectée par des adversaires. Il est désormais interdit aux soldats et au personnel du ministère de la Défense déployés dans certaines zones d'opération d'utiliser leurs accessoires équipés de GPS, qu'ils soient en uniforme ou en civil, a indiqué le Pentagone dans un communiqué.



L'objectif est d'améliorer la sécurité, après que des applications de suivi des activités physiques ont permis de révéler des données sensibles sur des soldats et membres de services de renseignements de nombreux pays. La compagnie Strava a ainsi publié il y a quelques mois une carte compilant les activités de ses utilisateurs. En Irak et en Syrie, on pouvait facilement voir des foyers d'activité là où se trouvent des bases militaires, indiquant vraisemblablement des parcours de jogging ou de marche.

À écouter aussi dans ce journal :

- Canicule : encore "une journée à tenir". Le pic de chaleur va être atteint mardi 7 août dans plusieurs régions, avec à nouveau des restrictions de circulation, avant des orages et une chute des températures qui permettront de mieux respirer.

- Mort de Joël Robuchon : chef le plus étoilé au monde, désigné "cuisinier du siècle" en 1990, Joël Robuchon est décédé à l'âge de 73 ans, quelques mois après la disparition d'un autre monument de la gastronomie, Paul Bocuse. Le grand chef français a succombé des suites d'un cancer du pancréas à Genève, ville où il prévoyait d'ouvrir un restaurant.

- Iran : une première salve de sanctions réimposées par les États-Unis contre l'Iran entre en vigueur mardi, pour exercer une pression économique sur l'Iran après le retrait unilatéral de Washington de l'accord historique sur le nucléaire iranien de 2015.



- Venezuela : la justice vénézuélienne a promis de poursuivre tous ceux qui "conspirent contre la paix" après l'"attentat" dont le président Nicolas Maduro dit avoir été la cible.



- Californie : deux foyers qui ravagent le nord de l'État ont formé ensemble lundi le plus grand incendie de l'histoire de cet État de l'ouest des États-Unis, ont annoncé les autorités.