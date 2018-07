Les jeunes passent 28 minutes par jour sur les réseaux sociaux

publié le 05/07/2018 à 22:38

Facebook, Snapchat, Instagram... Les réseaux sociaux ont accueilli 47,2 millions d'internautes français en mai 2018 (soit 67,2% de la population française). Dans ce chiffre, la tranche d'âge des 15-24 ans est celle qui consulte le plus les blogs communautaires.



L'analyse internet globale a été publiée par Médiamétrie mardi 3 juillet. Selon l'agence, 47,1% de la population française surfe sur les réseaux sociaux chaque jour (sites et applications confondus), avec une moyenne de 4 minutes sur ordinateur et 9 minutes sur mobile. Mais les jeunes entre 15-24 ans sont les principaux utilisateurs : chaque jour, 61,3% d'entre eux y consacrent 26 minutes par jour sur mobile, et 2 minutes par jour sur ordinateur.

Parmi les réseaux sociaux préférés des jeunes français, Facebook reste en tête (3.470.000 visites uniques quotidiennes). Viennent ensuite Snapchat (3.453.000), Instagram (1.617.000). Enfin, en dessous de la barre des milliards, se trouvent Twitter (827.000) et Pinterest (30.000).

Pour protéger ces jeunes des dérives d'internet et des réseaux sociaux, plusieurs pistes sont à l'étude. Au début de l'année, la garde des Sceaux et le secrétaire d'État au Numérique avaient présenté un projet de loi visant à obliger les jeunes à demander l'autorisation à leurs parents avant de s'inscrire sur un réseau social. En février, la majorité numérique a été fixée à 15 ans.