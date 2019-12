Le Tesla Cybertruck est-il la voiture de police de demain ?

publié le 03/12/2019 à 12:15

Avec son Cybertruck 100% électrique et blindé, dont les lignes anguleuses et épurées tranchent avec les standards du secteur automobile, Tesla espère se poser en rival du constructeur historique Ford et de son emblématique modèle F-150, le véhicule le plus vendu aux États-Unis depuis des années.

Dévoilé en grandes pompes la semaine passée à l'occasion d'un show futuriste, le Cybertruck ne sortira pas des usines de Tesla avant 2021. Cela n'empêche pas les précommandes de se multiplier. En l'espace de quelques jours, Tesla affirme avoir reçu plus de 200.000 demandes de réservation pour son futur pickup.

Parmi les futurs acquéreurs se trouvent des corporations très friandes de ce type de véhicule : les services de police. Le Mexico News Daily rapporte que le maire de la ville de San Luis Potosi, une localité du centre du Mexique, a réservé pas moins de quinze Cybertruck afin d'équiper ses forces de l'ordre mais aussi ses services de collecte des ordures ménagères. L'édile espère ainsi réaliser des économies substantielles de carburant mais aussi profiter de la puissance de traction et de la capacité de stockage avantageuse du pickup d'Elon Musk.

Un véhicule capable de résister aux balles

Le Cybertruck a aussi trouvé preneur au sein de la police de Dubaï qui a commandé un exemplaire pour venir garnir les rangs de son impressionnante collection de bolides où figurent déjà une Aston Martin One-77, une Bentley Continental GT, une Bugatti Veyron et une Ferrari FF. La police locale espère ainsi renforcer la sécurité dans les lieux touristiques comme le Burj Khalifa.

Au-delà du storytelling déroulé par Elon Musk, qui l'a présenté comme le véhicule idéal pour se déplacer dans un monde post-apocalytpique, le Cybertruck a certains atouts à faire valoir pour les forces de l'ordre avec son blindage capable de résister à des balles de 9 millimètres et sa benne profonde censée pouvoir renfermer un quad. L'entrepreneur milliardaire caresserait également le rêve de fournir l'armée américaine à laquelle il a déjà vanté les mérites de son pickup pour le transport de troupes terrestres.