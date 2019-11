Le téléphone à clapet est-il l’avenir des smartphones pliables ?

publié le 30/10/2019 à 19:02

Le progrès semble parfois être un éternel recommencement. Il y a quelques années, les écrans pliables promettaient de révolutionner le monde de la téléphonie avec des smartphones en forme de feuille de parchemin, pliables et enroulables à l’envi, semblant tout droit sortis des meilleurs films de science-fiction. En cette fin d’année 2019, qui devait marquer l’avènement de cette technologie de rupture, les smartphones pliables ont revu leurs ambitions à la baisse.

Les deux premiers modèles lancés à destination du grand public, le Galaxy Fold de Samsung et le Mate X de Huawei, ont accumulé les déboires. Le premier a été commercialisé avec une distribution limitée et près de quatre mois de retard en raison de problèmes de conception. Le second se fait toujours attendre et devrait débarquer sans les services de Google sur fond de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.

En dépit de certaines différences, ces deux modèles auguraient d’une expérience inédite articulée autour de la même promesse : un mobile qui tient dans la poche en position repliée et se déplie comme un livre à l’horizontale pour offrir une diagonale d’écran similaire à celle d’une petite tablette et un confort de visionnage sans équivalent.

> Le Galaxy Fold pliable de Samsung est-il le smartphone du futur ? Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 19/04/2019

Les limites de ce curieux format hybride sont rapidement apparues. En plus d’être plus difficiles à manipuler, ces premiers modèles s’avèrent beaucoup plus fragiles que les téléphones classiques. Les écrans souples sont plus vulnérables aux objets contondants et aux longues pressions car ils ne sont pas recouverts d’une couche de verre de protection.

La charnière assurant leur mobilité a aussi une durée de vie limitée à une centaine de milliers d’ouvertures. Vendus près de deux fois le prix du dernier iPhone, ils nécessitent un entretien minutieux pour ne pas être abîmés.

Plusieurs smartphones pliables à clapet à venir

Le sursaut de cette technologie d’avenir pourrait finalement venir dans les prochains mois d’un vieux concept très populaire au milieu des années 2000. Samsung a d’ores et déjà annoncé que le Galaxy Fold ne serait plus disponible en 2020. Le constructeur sud-coréen explore à la place de nouveaux concepts de smartphones pliables dont l’un, directement inspiré des anciens téléphones à clapet, a été révélé lors de la conférence des développeurs du groupe, mardi 29 octobre.



Capable de se plier en deux à la verticale pour épouser un format carré moins encombrant, ce nouveau form factor corrigerait plusieurs défauts du Galaxy Fold. Il aurait l’avantage de tenir plus facilement dans une poche, d’être moins imposant, moins lourd et de protéger davantage l’écran souple intérieur. Il autoriserait aussi de nouveaux usages en photo grâce à sa capacité à tenir debout en position semi replié.

Attendees of #SDC19 got a sneak peek at a brand new form factor Samsung is exploring for the foldable category of devices. #SamsungEvent pic.twitter.com/rGtpvNj0SJ — Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) October 29, 2019

Samsung n’a pas donné beaucoup d’informations sur ce nouveau concept. La marque s’est contentée d’expliquer qu’elle continuait à explorer toute une gamme de nouveaux formats pliables. La courte vidéo mise en ligne par l’entreprise montre un appareil ressemblant à un Galaxy S10 doté d’un écran vertical bord à bord mais ne précise pas la présence ou non d’un second écran une fois l’appareil plié.



Cet aperçu intervient quelques semaines avant l’arrivée du Razr par Motorola, qui prévoit de faire revivre son mythique téléphone à clapet sous la forme d’un smartphone pliable. Selon les médias américains, ce modèle reprendrait le design historique du Razr V3 avec un écran pliable se refermant sur lui-même et un plus petit écran à l’avant pour afficher les notifications et les appels entrants. Il doit être présenté le 13 novembre par Motorola et commercialisé en Europe en décembre au prix de 1.500 euros.