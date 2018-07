publié le 28/04/2016 à 13:23

Un séisme de magnitude 5 a frappé la Charente-Maritime entre Rochefort et La Rochelle, ce jeudi 28 avril. La secousse, qui a été ressentie jusqu'à Niort et Bordeaux, a surpris les habitants de la région impactée. Pourtant, comme le précise Jérôme Vergne, sismologue au Réseau national de surveillance sismique : "un séisme dans cette région, c'est assez rare, mais ça n'a rien d'exceptionnel." Le spécialiste cite ainsi un séisme d'une magnitude supérieure qui a eu lieu en 1972, au large d'Oléron.



Pour l'instant, le tremblement de terre ne semble pas avoir provoqué de gros dégâts. On aurait pourtant pu craindre des conséquences sur les structures sensibles comme le pont d'Oléron. "Probablement que ces structures ont oscillé", explique Jérôme Vergne, "mais pas de manière suffisante pour générer des dégâts (...) Il n'y a pas à craindre pour des constructions comme les ponts qui sont en plus dimensionnés pour pouvoir résister à des secousses plus importantes."

Aucun risque de tsunami

Pas la peine non plus de craindre le déferlement d'une vague titanesque sur la côte Atlantique, après ce séisme "trop faible pour générer une vague de tsunami". Ses potentielles répliques, si réplique il y a, ne devraient pas non plus provoquer de dégât et ne seront sans doute pas ressenties par les habitants. Cet épisode sismique nous rappelle néanmoins que "nous vivons dans une zone, en France métropolitaine, sujette aux risques sismiques". Seulement, "le grand public, souvent, n'est pas tout à fait conscient de ça parce que ces séismes sont rares". Même si des dispositifs sont prêts pour l'intervention des secours en cas de catastrophe, le sismologue reconnaît qu'il "faudrait œuvrer à une meilleure prévention des gens pour qu'ils aient les bons réflexes en cas de séisme."