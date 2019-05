publié le 27/05/2019 à 17:45

Il sera peut-être bientôt possible de partager la musique jouée par un iPhone sur deux paires d'écouteurs sans adaptateur filaire. Selon le site technologique japonais Macotakara, la prochaine version du smartphone d'Apple devrait supporter une double connexion audio en Bluetooth. Il serait alors en mesure de synchroniser le son joué par un iPhone sur deux dispositifs d'écoute connectés sans-fil, comme les AirPods.



Le "Dual Bluetooth Audio" est l'une des nouvelles fonctionnalités apportées par la cinquième génération du standard Bluetooth. Il est déjà proposé par les derniers smartphones Galaxy de Samsung et la série P de Huawei depuis deux ans. Comme le souligne MacRumors, Apple pourrait aussi la proposer sur les iPhone prenant en charge le Bluetooth 5 (les iPhone 8, X et XS) à la faveur d'une mise à jour d'iOS.

À l'heure actuelle, Apple propose déjà une fonction multiroom sur l'iPhone à travers le protocole AirPlay 2. Cela permet de diffuser de la musique sur plusieurs enceintes connectées entre elles. Mais il n'est pas possible de lire une chanson sur deux périphériques Bluetooth en même temps. Si deux paires d'écouteurs sont connectées sans-fil à un iPhone, l'utilisateur doit forcément choisir celle qu'il souhaite utiliser.

Le "Dual Bluetooth Audio" ouvrirait la voie à de nouveaux scénarios d'utilisation pour l'iPhone. Un utilisateur pourrait partager la musique qu'il écoute avec un ami équipé d'une paire d'écouteurs Bluetooth. Il serait aussi possible de regarder un film à deux pendant un voyage. Un iPhone connecté à une voiture pourrait aussi diffuser les instructions du GPS au conducteur via le système audio embarqué pendant qu'un passager écoute sa propre musique dans son casque.



Apple doit commercialiser la prochaine génération de son produit vedette en septembre. Trois modèles sont encore pressentis cette année, deux versions Oled de 5,8 et 6,5 pouces équipées d'un triple appareil photo et une version LCD de 6,1 pouces se contentant d'un double objectif. La prochaine version du logiciel de l'iPhone sera dévoilée pour sa part le 3 juin avec un mode sombre et des nouveautés pour l'interface de l'iPhone et de l'iPad.