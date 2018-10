publié le 04/10/2018 à 17:01

Cette découverte est à prendre avec des pincettes. La première exolune, située en dehors du système solaire, aurait été détectée. C'est ce qu'affirme un rapport publié mercredi 3 octobre dans le Science Advances. À ce jour, plus de 3.800 exoplanètes ont été découvertes à ce jour, mais la recherche d'exolune en est encore à ses débuts : aucun cas n'a été confirmé à ce jour. Les exolunes sont les satellites naturels des planètes situées à l'extérieur de notre système solaire.



La découverte de cette première exolune a été faite par les astrophysiciens Alex Teachey et David Kipping (université de Columbia) grâce aux observations des télescopes spatiaux Hubble et Kepler. L'existence de cette exolune, située à 8.000 années-lumières, doit néanmoins encore être validée, même si les preuves déjà réunies sont assez convaincantes.

"Nous trouvons des preuves en faveur de l'hypothèse d'une lune", précise le rapport. Et cette exolune a de quoi surprendre. Trouvée dans la constellation du Cygne, elle ressort d'un échantillon de 284 planètes étudiées grâce à ses caractéristiques physiques étonnantes.

Une taille hors du commun pour une lune

En orbite à 3 millions de kilomètres autour de l'exoplanète Kepler-1625 b, âgée de 10 milliards d'années, Kepler-1625 b I (le nom donné à la lune) serait aussi grande et massive que Neptune, soit quatre fois plus grande que la Terre (alors que Ganymède, le plus gros satellite de notre système solaire ne fait que la moitié de notre planète). Et c'est grâce à sa taille que la lune a pu être repérée.



Les scientifiques envisagent même de parler de "planète binaire", tellement cette exolune est massive. Reste à confirmer son existence et à l'observer pour découvrir sa taille, sa masse, sa composition et son origine...