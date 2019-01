Le pôle nord magnétique se déplace plus vite que prévu

publié le 17/01/2019 à 17:23

Le pôle nord perd la boussole. Plus exactement, son champ magnétique se déplace. Situé à la croisée des lignes de force d'attraction (ou de répulsion) terrestres, ce point errant, qui attire l'aiguille aimantée de votre boussole dans l'hémisphère Nord, continue son inexorable et aléatoire migration.



Localisé sur la côte nord du Canada le siècle dernier, le pôle nord magnétique se rapproche désormais de la Sibérie. "Il se déplace d'une cinquantaine de kilomètres par an. Il n'avait pas beaucoup bougé entre 1900 et 1980 mais son déplacement a vraiment accéléré ces quarante dernières années", explique Ciaran Beggan, du British Geological Survey (BGS), à l'agence Reuters.

Une amplification du phénomène physique qui a des conséquences sur nos instruments de navigation. La prochaine mise à jour du modèle magnétique mondial (WMM) n'était pas prévue avant 2020. Mais devant cette accélération accrue, qui perturbe la navigation maritime et aérienne dans les eaux arctiques, l'armée américaine a demandé à ce que cette date soit avancée.

Son actualisation devrait être donc publiée le 30 janvier prochain par le BGS d'Edimbourg et l'Administration océanique et atmosphérique nationale américaine (NOAA), selon Nature. "Le fait que ce pôle se déplace vite rend cette région plus vulnérable à d'importantes erreurs", insiste le géomagnétiste Arnaud Chulliat dans la revue scientifique. Pas d'inquiétudes outre-mesures à avoir pour autant, ce phénomène n'a aucun impact en dehors de l’océan arctique.