Le OnePlus 7 sera lancé le 14 mai avec un écran "révolutionnaire"

publié le 23/04/2019 à 15:00

La série OnePlus 7 est officielle. La marque chinoise OnePlus a annoncé dans un communiqué publié ce mardi 23 avril que sa prochaine gamme de smartphones sera présentée mardi 14 mai à 17h (heure de Paris) lors d'un lancement mondial qui aura lieu en simultané à Londres, New York et Bangalore.



La conférence sera retransmise en direct sur OnePlus.com, sur la chaîne YouTube et sur les comptes Facebook et Twitter de la marque. Comme ces deux dernières années, OnePlus propose à sa communauté d'assister à l'événement. Les billets sont en vente sur le site de la marque jusqu'au 25 avril.

Cette année s'annonce spéciale pour OnePlus. La marque va présenter pour la première fois plusieurs appareils différents. Dans une interview accordée au site spécialisé américain The Verge, Pete Lau, fondateur et PDG de la marque, a confirmé que le successeur du OnePlus 6T, lancé fin 2018, sera accompagné d'un modèle plus haut de gamme, vendu à un prix plus élevé.

Un modèle plus évolué pour le OnePlus 7 Pro

"Nous nous sentons suffisamment matures aujourd'hui pour proposer plusieurs produits haut de gamme, pour répondre à davantage de besoins et toucher un public plus large", a souligné Pete Lau dans The Verge.



Le prochain fer de lance de l'entreprise sera logiquement le OnePlus 7. Selon les dernières rumeurs, l'appareil devrait inaugurer un nouveau design en passant d'un écran à encoche en forme de goutte d'eau à un système de caméra motorisée rétractable qui apparaît seulement au moment de prendre une photo.



Le modèle le plus évolué devrait être le OnePlus 7 Pro. Ce dernier aura droit à une configuration encore plus performante avec notamment un écran annoncé comme "révolutionnaire". Il pourrait profiter d'un taux de rafraîchissement plus important lui permettant d'afficher des animations avec une plus grande fluidité pour les jeux vidéo notamment. À l'heure actuelle, seuls les smartphones dédiés au "gaming", comme le Razer Phone et l'Asus ROG Phone, ou une tablette comme l'iPad Pro proposent des écrans dotés d'une telle fréquence de rafraîchissement. Une version 5G devrait aussi être lancée dans certains pays.

Avec des prix en hausse ?

Ces améliorations devraient conduire OnePlus à augmenter le prix de ses smartphones, confirmant la tendance initiée l'an passé avec le OnePlus 6T vendu à partir de 559 euros dans sa configuration de base, contre 519 euros à son prédécesseur. Mais ils devraient rester beaucoup plus abordables que les smartphones stars du marché dont les prix dépassent désormais les 1.000 euros.



Le lancement des nouveaux OnePlus est chaque année un événement dans l'agenda des technophiles. Lancée en 2013 par des cadres de la marque Oppo, la marque s'est forgée une solide réputation grâce à une philosophie qui a inspiré d'autres fabricants chinois ces dernières années : proposer des smartphones élégants et performants, équipés des composants les plus performants, à des prix plus abordables.



L'entreprise s'est aussi fait connaître grâce à un marketing viral et une stratégie de distribution limitée. Ses premiers smartphones étaient vendus sur invitation et rapidement en rupture de stock. Ses dirigeants accordent aussi une grande importance aux retours des "fans" et des développeurs pour faire évoluer ses produits. OnePlus s'est hissé cette année parmi les cinq premiers vendeurs de smartphones premium au monde. En France, l'association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir a décerné le premier prix de la fiabilité aux smartphones de la marque il y a quelques semaines.