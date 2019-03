Le OnePlus 7 pourrait changer radicalement de design

publié le 04/03/2019 à 20:33

En attendant l'avènement de la 5G et des smartphones pliables, l'obsession du monde de la téléphonie est de faire disparaître les bordures à l'avant des smartphones. Depuis l'iPhone X, l'encoche apparaissait comme le meilleur compromis aux yeux des constructeurs. Elle permettait d'augmenter la surface d'affichage tout en intégrant les différents capteurs nécessaires au fonctionnement de la caméra à selfie et à la reconnaissance faciale.



Depuis le début d'année, les marques misent de plus en plus sur des encoches minuscules, semblables à des trous de poinçonneuse ou à des gouttes d'eau, pour gagner encore un peu plus d'écran utile. D'autres ont tout simplement fait le choix de déplacer ces composants derrière l'écran, au sein d'un tiroir dédié, pour offrir une dalle totalement dépourvue d'artifice.

Selon les premiers rendus publiés par sur Twitter par OnLeaks, spécialisé dans les fuites précédant la commercialisation des smartphones, le prochain appareil OnePlus devrait opter pour cette technologie. Le OnePlus 7 passerait d'un écran à encoche en forme de goutte d'eau à un système de caméra motorisée qui se rétracte et apparaît comme un pop-up au sommet du téléphone au moment de prendre une photo.

Ce système se rapproche davantage de celui utilisé par la marque Vivo pour le smartphone Next que par Xiaomi pour le Mi Mix 3. Comme OnePlus, Vivo est la propriété du groupe chinois BBK Electronics, ce qui pourrait faciliter le transfert de technologie. Ce nouveau design a l'avantage d'agrandir la surface de l'écran. Mais il pose la question du maintien du dispositif de reconnaissance faciale qui perdrait en vitesse d'exécution s'il doit patienter le temps que le module sorte de son tiroir au moment de déverrouiller l'appareil.

> OnePlus 7: 360 Renders EXCLUSIVE

Pour le reste, le prochain OnePlus devrait capitaliser sur les points forts du précédent modèle de la marque. On devrait donc retrouver un grand écran de technologie Amoled avec un capteur d'empreintes digitales intégré directement sous l'écran, un processeur Snapdragon de dernière génération, une mémoire vive et un espace de stockage importants et une batterie à charge rapide.



Selon les visuels de OnLeaks, il pourrait aussi passer d'un double à un triple module caméra à l'arrière. Ce troisième capteur pourrait être un calculateur de distance ou un très grand-angle pour offrir plus de polyvalence lors des prises de vue. Le OnePlus 7 devrait être officialisé en mai en compagnie du premier smartphone 5G de l'entreprise.