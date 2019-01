publié le 29/10/2018 à 17:00

Pas de révolution chez OnePlus. La marque chinoise a officialisé lundi 29 octobre sa dernière référence, le OnePlus 6T, qui se trouve être une évolution naturelle de son prédécesseur, le OnePlus 6. Tous les six mois environ, le constructeur met à jour ses smartphones pour intégrer des composants plus récents et certaines technologies réclamées par sa communauté. Fin 2017, le OnePlus 5T avait adopté un grand écran bord à bord. Le OnePlus 6 avait ensuite cédé à la mode de l'encoche début juin.



La grande nouveauté du OnePlus 6T est l'intégration d'un lecteur d'empreintes digitales sous l 'écran. Après s'être imposé comme un standard de la téléphonie, ce composant a quasiment disparu de la face avant des smartphones haut de gamme en 2018. Il s'est déplacé au dos pour laisser la place à des écran immenses mais ce positionnement est moins ergonomique. La technologie permet depuis peu de le placer directement sous l'écran pour le rendre invisible à l’œil nu. Après Oppo et Huawei, OnePlus est la troisième marque à proposer cette fonctionnalité en France.

Ce dispositif vient compléter le système de reconnaissance faciale de façon efficace. OnePlus promet un bug sur 100.000 seulement et un laps de temps de 350 millisecondes entre le moment où le doigt se pose sur l'écran et celui où il se déverrouille. Le capteur fonctionne aussi avec les films protecteurs, en basse lumière ou les doigts mouillés.

Le dernier OnePlus embarque un lecteur d'empreintes caché sous l'écran Crédit : RTL Futur

Un écran plus grand et un mode nuit en photo

L'intégration de ce composant a contraint OnePlus a quelques concessions. Faute de place pour la loger sous l'écran, la prise Jack disparaît du OnePlus 6T. La marque assure avoir pris la décision en consultant sa communauté de fans et avoir constaté que ses clients étaient de plus en plus équipés de casques et oreillettes Bluetooth.



Quatre mois après avoir adopté l'encoche, OnePlus l'affine sur son dernier modèle. L'avancée horizontale qui fend la barre du OnePlus 6 sur près de deux centimètres est remplacée par une petite goutte bien plus discrète en haut de l'écran. Ce dernier est désormais composé d'une dalle Oled de 6,4 pouces affichant 2340 pixels par 1080 et offre une surface d'affichage en légère.



Pour le reste, le OnePlus 6T reprend l'essentiel des caractéristiques de son aîné. On retrouve toujours le processeur Snapdragon 845 de Qualcomm associé à 6 ou 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go de stockage, selon les versions, mais toujours pas de port pour carte microSD. Il embarque une batterie un peu plus généreuse, passant de 3000 à 3700 mAh. Il ne propose toujours la charge sans-fil, jugée moins efficace que la charge rapide. Livré sous Android 9 Pie, il propose la nouvelle méthode de navigation par gestes et les outils de bien-être numérique lancés par Google. Il n'est toujours pas étanche.



L'appareil photo utilise les mêmes composants : un capteur 16 Mpx à l'avant et une double optique 16 Mpx + 20 Mpx à l'arrière. Mais OnePlus a travaillé le traitement logiciel de l'image pour les photos en basse lumière. Un peu comme sur les derniers smartphones de Huawei et Google, un mode nuit promet d'offrir des clichés plus détaillés et lumineux en capturant simultanément plusieurs photos d'une même scène à des valeurs différentes pour amplifier les sources de lumière et améliorer les détails.

Un prix en hausse

OnePlus s'écarte peu à peu de sa philosophie initiale qui était de proposer des smartphones équipés des composants les plus performants à la moitié du prix de celui des modèles les plus chers du marché. Vendu à partir de 559 euros dans sa configuration de base (avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage), le OnePlus 6T est toujours plus avantageux que les derniers iPhone ( entre 859 et 1.259 euros) et le dernier Huawei (999 euros). Mais la progression de ses prix pourrait le mettre en difficulté face à des concurrents agressifs comme Honor, Xiaomi ou Pocophone.



OnePlus s'est fait connaître en France grâce à un marketing virale et une distribution limitée, avec des ventes éphémères chez Colette notamment. La marque souhaite désormais développer son réseau de distribution en intégrant les circuits classiques. Un an après avoir investi les présentoirs des boutiques Bouygues Telecom, les smartphones OnePlus seront disponibles à la Fnac dans les prochains jours.