Le Huawei P20 Pro élu "meilleur smartphone de l'année"

publié le 16/08/2018 à 21:01

C'est une consécration pour Huawei. La marque chinoise vient d'être primée par l'Association européenne de l'image et du son (EISA). Son smartphone P20 Pro a été élu "meilleur smartphone 2018-2019". C'est la sixième année consécutive que l'EISA accorde une distinction à la marque.



Huawei, qui a déjà dépassé Apple en matière de vente de smartphones dans le monde (54,2 unités vendues en 2018 contre 41,3 pour la marque à la pomme), a pour ambition de devenir numéro 1 mondial dans les prochaines années, ce qui implique de dépasser également le géant coréen Samsung.

Elle présentera d'ailleurs, peu après la rentrée, son Mate 20, un smartphone qui devrait posséder des qualités au moins égales à ses prédécesseurs, puisque Huawei est connu notamment pour ses engagements en matière de qualité, de design et de performance.

Une "combinaison gagnante"

L'EISA, qui représente 55 médias internationaux experts dans le domaine de l'image et du son, souligne les prouesses de l'appareil en matière de photo. Lancé le 6 avril 2017, le Huawei P20 Pro est en effet le premier smartphone grand public à posséder un triple capteur pro, signé Leica. Cet appareil photo possède une résolution de 1080 x 2240 pixels et affiche ainsi le nombre de pixels le plus élevé parmi tous les appareils photo de smartphones actuellement sur le marché.



La caméra prend également en charge un zoom optique 3x, un zoom hybride 5x, ainsi que des fonctionnalités innovantes telles que le Huawei AIS (stabilisation d'image par intelligence artificielle). L'appareil photo permet de prendre des photos de très bonne qualité même lorsque la luminosité est très basse. Pour l'EISA, le P20 Pro représente "une combinaison gagnante en terme de matériel, de capacités photographiques et de savoir-faire".



Autre point fort de l'appareil : son design. L'EISA a en effet été impressionné par l'écran OLED de 6,1 pouces et la batterie 4.000 mAh dotée de la fonctionnalité Super Charge. Selon l'organisme, toutes ces caractéristiques font du P20 Pro "le smartphone le plus avancé, innovant et techniquement supérieur à nos jours" ainsi que "le compagnon idéal des utilisateurs et un pionnier de la photographie mobile".



Le prix sera officiellement remis à Huawei durant le IFA qui aura lieu le 31 août à Berlin.