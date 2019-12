Le Huawei Mate 30 Pro arrive finalement en France : faut-il se laisser tenter ?

publié le 02/12/2019 à 13:10

Trois mois après sa présentation officielle, le dernier smartphone premium de Huawei débarque enfin en France. Le Huawei Mate 30 Pro sera mis en vente dans l'Hexagone le 9 décembre au prix de 1.099 euros. Une seule version sera disponible, avec 256 Go de stockage. Après plusieurs semaines d'incertitude, la firme de Shenzhen a finalement décidé de ne pas attendre la résolution du conflit qui l'oppose à l'administration américaine. Huawei a tranché : le Mate 30 Pro sera proposé sans les services Google.

Accusé d'espionnage par les États-Unis, Huawei fait l'objet de restrictions commerciales par l'administration de Donald Trump. Inscrit sur la liste noire des entreprises avec lesquelles les firmes américaines n'ont plus le droit de commercer, il n'a pas obtenu la dernière version de la licence Android et ne peut donc pas proposer le magasin d'applications Play Store ni la suite logicielle de Google sur ses derniers smartphones.

Le Mate 30 Pro tourne quand même sous Android. Il sera vendu en France avec une version open source du système d'exploitation. Son interface sera très proche de celle des autres smartphones de la marque. Mais à la place des applications de Google, Huawei propose ses Huawei Mobile Services, des applications maison censées être équivalentes à Google Maps, Chrome, YouTube ou Gmail.

Cet arbitrage devrait imposer de grosses limitations en termes d'usages. Les propriétaires non avertis du Mate 30 Pro devront se passer des applications Google les plus populaires mais aussi de Facebook, Twitter, Netflix ou Instagram, non disponibles sur le magasin d'application de Huawei. Il sera toujours possible d'installer les applications manquantes mais il faudra passer par des canaux non-officiels ce qui présente un risque en matière de sécurité pour les utilisateurs néophytes.

Contraint de se passer des applications et du magasin d’application de Google, Huawei lance les Mate 30 avec une version open source d’Android, des applications Huawei alternatives à la suite Google et son propre magasin d’applications l’App Gallery pic.twitter.com/xkzCbZs8G7 — RTL Futur (@rtl_futur) September 19, 2019

À cause de ces limitations, le Mate 30 Pro ne sera pas proposé dans les réseaux de distribution habituels. On ne le trouvera ni chez les opérateurs, ni chez les enseignes spécialisées comme la Fnac ou Boulanger. Il faudra se rendre sur le site officiel de Huawei, où un message d'avertissement préviendra les clients potentiels.

Officialisé en septembre, le Mate 30 Pro est pourtant l'un des smartphones les plus aboutis de l'année. Il dispose d'un excellent écran Amoled de 6,5 pouces débordant dénué de boutons physiques, de la dernière puce conçue par Huawei, d'une batterie importante et son quadruple module caméra s'annonce comme l'un des plus performants du marché. Mais sans les services de Google, il perd une grande partie de son intérêt pour le grand public et ne pourra pas rivaliser avec ses concurrents Android. En attendant une éventuelle sortie de crise entre la Chine et les États-Unis, il semble condamné à se destiner à un public averti.