Le Honor 20 Pro arrive en France en pleine crise entre Huawei et les États-Unis

publié le 22/08/2019 à 10:16

Honor voit enfin le bout du tunnel. Après un lancement contrarié par les sanctions américaines à l'encontre de sa maison-mère Huawei, accusée d'espionnage, l'entreprise chinoise commercialise ce jeudi 22 août son dernier smartphone, le Honor 20 Pro. Présenté le lendemain de la mise sur liste noire de Huawei par l'administration de Donald Trump, ce téléphone aux fonctionnalités avancées et au prix contenu arrive en Europe avec beaucoup de retard, deux mois après le Honor 20. Faute d'avoir pu recevoir à temps la certification de Google pour la suite logicielle Play Services, Honor avait renoncé à le commercialiser amputé d'applications très populaires comme Gmail, Google Drive, Google Maps ou Chrome.

Le smartphone sera finalement présent en France à partir du 22 août dans les boutiques des principaux opérateurs (Orange, SFR, Free) et distributeurs (Amazon, Boulanger, Darty, Fnac, CDiscount, Rue du Commerce) mais aussi sur la boutique en ligne d'Honor, soit une quinzaine d'enseignes au total. Une offre de remboursement de 100 euros sera proposée avec une limite de validité dans le temps pour ramener son prix de 599 à 499 euros, celui du Honor 20, lancé fin juin.

Fort de cette promotion, le Honor 20 Pro se positionne comme l'un des meilleurs concurrents des meilleurs smartphones du marché, face à des appareils comme le OnePlus 7, Xiaomi Mi9 et le Zenfone 6 d'Asus. Il profite d'un grand écran Full HD de 6,26 pouces, du processeur Kirin le plus puissant du moment de Huawei, de 256 Go de stockage, de 8 Go de mémoire vive, d'une batterie de 4000 mAh avec charge rapide 22 watts. Il met l'accent sur la photo avec un quadruple capteur polyvalent doté d'une caméra 48 Mpx, d'un ultra grand-angle, d'un téléobjectif avec zoom X3 et d'un capteur macro pour prendre des photos à 4 cm du sujet. Le tout dans une interface design très appréciée par le public jeune et connecté qui suit la cinquième marque de smartphone en France depuis son lancement fin 2014.

Le Honor 20 et le 20 Pro disposent d'une quadruple optique très polyvalente Crédit : AFP

Huawei prépare la sortie de crise

Le lancement du Honor 20 pro intervient quelques jours après l'annonce d'un nouveau répit de 90 jours obtenu par Huawei auprès des États-Unis autorisant le groupe de Shenzhen à continuer à se fournir auprès de fabricants américains en attendant une éventuelle interdiction des échanges le 19 novembre. Washington souhaite ainsi limiter les perturbations engendrées par le bannissement de Huawei qui constitue l'un des principaux partenaires des entreprises télécoms américaines de Google à Microsoft, en passant par Apple, Qualcomm, Nvidia ou Intel.

Huawei travaille en parallèle à réduire sa dépendance avec les États-Unis. Même s'il continue de miser sur Android pour animer l'interface de ses téléphones à court terme, le groupe a lancé la semaine dernière son propre système d'exploitation dédié aux objets connectés, HarmonyOS, afin d'attirer les développeurs dans son écosystème et préparer le terrain au lancement d'un éventuel logiciel pour smartphone concurrent d'Android.

Selon la presse spécialisée, les mesures prises par le gouvernement américain ont provoqué une baisse des ventes de smartphones du groupe de l'ordre de 40 à 60% et une baisse de revenus à hauteur d'environ 30 milliards de dollars. Mais Huawei multiplie les interventions médiatiques pour se féliciter du soutien affiché par ses clients et rassurer le public sur le fait que la guerre commerciale avec les États-Unis n'altère en rien le fonctionnement de ses smartphones déjà sur le marché ou à venir. Les résultats commerciaux du Honor 20 Pro et du Honor 20, les deux premiers mobiles lancés par le groupe depuis le début de l'embargo américain, seront, à ce titre, un bon indicateur de sa capacité à sortir indemne de la crise.