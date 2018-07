Le Galaxy S8 est disponible, tout ce qu'il faut savoir sur le dernier-né Samsung

publié le 28/04/2017 à 16:56

Le Galaxy S8 est enfin disponible. Samsung lance ce vendredi 28 avril les deux versions de son dernier smartphone vedette, le S8, avec un écran de 5,8 pouces, et le S8+, avec un écran de 6,2 pouces, proposés respectivement à 809 et 909 euros. Il s'agit du premier lancement majeur du groupe sud-coréen depuis le naufrage du Galaxy Note 7, dont la production avait dû être arrêtée cet automne à cause du risque d'explosion de l'appareil, donnant lieu à un rappel planétaire inédit et un manque à gagner de plusieurs milliards de dollars.



Désireux de faire taire les critiques et de regagner la confiance du public, Samsung a multiplié les annonces, insistant sur le soin apporté au contrôle de la qualité de ses prochains appareils. Redevenu le premier fabricant mondial de smartphones au premier trimestre devant Apple, le conglomérat sud-coréen a développé un mobile très haut de gamme marquant une nette rupture avec la génération précédente.

Un nouveau standard haut de gamme

La principale nouveauté des nouveaux Galaxy est leur écran débordant, s’étirant au-delà des limites naturelles de la surface d’affichage habituelle des smartphones. L'écran recouvre quasiment toute la surface des appareils et offre une immersion renforcée par des bordures quasiment inexistantes. L'ensemble n'est pas plus encombrant et donne une sensation de grande légèreté à la prise en main et l'impression d'avoir davantage affaire à un écran allongé qu'à un téléphone.



Parmi les autres changements, le capteur d’empreinte digitale initialement à l'avant est passé à l’arrière, près de l'appareil photo, et le bouton principal est devenu virtuel et totalement invisible. Le Galaxy S8 embarque aussi Bixby, le nouvel assistant intelligent de Samsung, dont les fonctions sont pour l'instant très limitées en français.

Une marge de progression

En attendant l'iPhone 8 - ou iPhone Edition, Apple ne laissant rien filtrer sur ses intentions comme à son habitude - le Galaxy S8 se pose comme la nouvelle tête de proue d'un marché à la recherche de sa prochaine révolution. Mais il n'est pas pour autant exempt de quelques défauts. Placé à côté de l'appareil photo, le capteur d'empreinte digitale est beaucoup moins ergonomique qu'à l'avant du téléphone et les autres protections biométriques sont à parfaire (le scanner d'iris) ou insuffisamment sécurisée (la reconnaissance faciale). Toutes les applications ne sont pas encore optimisées pour le nouveau format 18,5:9 de l'écran et Bixby est pour l'instant un assistant plus artificiel qu'intelligent. Mais ces deux points devraient être corrigés à l'avenir.

