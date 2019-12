Le Galaxy S11 de Samsung pourra filmer en 8K

publié le 09/12/2019 à 17:03

Le portrait-robot du Galaxy S11 se précise. À trois mois de sa présentation officielle, attendue fin février 2020 à l'occasion du Mobile World Congress de Barcelone, le prochain smartphone vedette de Samsung se dévoile chaque jour un peu plus au gré des fuites rapportées par la presse spécialisée.

Il est déjà quasiment acquis que le constructeur sud-coréen apportera peu de changement au design de son téléphone. Le casting devrait toujours être articulé autour de trois appareils avec un Galaxy S11e plus abordable et plus compact, un Galaxy S11 vitrine et un Galaxy S11+ plus grand et un peu plus premium. Les trois modèles hériteraient d'un écran légèrement plus important.

Des vidéos en 8K

Le successeur du Galaxy S10 devrait concentrer ses efforts sur la partie photo pour mieux concurrencer les derniers modèles de Huawei et Apple. Selon le site SamMobile, le Galaxy S11 sera capable d'enregistrer des vidéos en 8K à 30 images par seconde, une définition d'image quatre fois plus précise que la 4K qui est seulement proposée par quelques écrans de télévision très haut de gamme à l'heure actuelle.

Ce saut technologique est rendu possible par l'utilisation des dernières puces Snapdragon 865 de Qualcomm et Exynos 990 qui sont toutes deux compatibles avec les vidéos 8K. Cette définition permettra notamment de recadrer des vidéos encore plus finement sans perte de netteté.

Pour capter ces vidéos, le Galaxy S11 utilisera un capteur 108 Mpx similaire à celui qui équipe le dernier Mi Note 10 de Xiaomi qui promet d'offrir un niveau de détail supérieur à totu autre capteur sur le marché. Il sera épaulé par trois autres modules caméras pour proposer un ultra grand angle, un zoom x5 et un mode portrait.

Des batteries plus importantes

Des changements sont également attendus au niveau de la batterie. Pour assurer le fonctionnement de ces tâches toujours plus énergivores, Samsung devrait utiliser un accumulateur d'une capacité plus importante.



Selon le site néerlandais Galaxy Club, le Galaxy S11+ devrait bénéficier d'une batterie de 5.000 mAh, contre 3.800 pour le S11e et entre 4.000 et 5.000 mAh pour le S11. La charge rapide 45W des Galaxy Note 10 devrait être proposée sur tous les modèles.



Enfin, les tarifs devraient se situer dans les mêmes eaux que ceux du Galaxy S10. La presse évoque un prix de départ d'environ 800 euros pour le Galaxy S11e, 950 euros pour le Galaxy S11 et 1.050 euros pour le Galaxy S11+.