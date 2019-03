publié le 25/03/2019 à 19:30

Les consommateurs français pourront découvrir le premier smartphone pliable de Samsung en mai. Le fabricant sud-coréen a annoncé ce lundi 25 mars que le Galaxy Fold sera commercialisé dans l'Hexagone à partir du 3 mai. L'appareil, particulièrement innovant avec son écran pliable et sa charnière sophistiquée, sera proposé en très petite quantité à un prix très élitiste de 2.020 euros. Les précommandes seront ouvertes quelques jours plus tôt, le 26 avril.



Après la barre symbolique des 1.000 euros, Samsung fait entrer la téléphonie dans l'ère des smartphones à plus de 2.000 euros, soit deux fois le prix du Galaxy S10+. Présenté fin février à San Francisco, le Galaxy Fold est le premier smartphone équipé d'un écran pliable du constructeur coréen. Son écran Super Amoled de 4,6 pouces en position repliée peut s'ouvrir en deux pour afficher une diagonale de 7,3 pouces comparable à celle d'une tablette.

Samsung affirme travailler depuis dix ans sur cette technologie. L'entreprise collabore avec Google pour proposer un système d'exploitation adapté à ce nouveau format d'affichage. Le Galaxy Fold fonctionne avec une version particulière d'Android qui met à l'échelle les contenus lorsque l'utilisateur passe du petit au grand écran et peut afficher jusqu'à trois applications ouvertes en même temps.

Les smartphones à écran pliable s'adressent pour l'instant à un marché de niche. Vendus plus de 2.000 euros, les premiers modèles seront inaccessibles pour le grand public. L'industrie cherche encore le design idéal et les usages à forte valeur ajoutée qui justifieraient un tel investissement.



La plupart des poids-lourds du secteur se sont déjà positionnés. Le fabricant chinois Huawei doit lancer en France d'ici la fin de l'année le Mate X, un téléphone doté d'un grand écran de 8 pouces qui se replie vers l'extérieur. Son compatriote Xiaomi a confirmé qu'il préparait un smartphone qui pourrait se plier en trois. Motorola travaille aussi à donner un descendant pliable à son célèbre téléphone à clapet Razer.

> Huawei Mate X : nous avons essayé le smartphone qui se plie en deux Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : RTL Futur | Date : 01/03/2019