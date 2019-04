Le Galaxy Fold bientôt disponible en France

publié le 21/04/2019 à 08:32

Avec son Galaxy Fold, Samsung est le premier grand constructeur à se lancer sur le marché des smartphones pliables.



Plié, le Fold a un look un peu surprenant. Il est relativement épais - à peu près le double d'un smartphone classique -, il a aussi la même longueur mais ce qui surprend, c'est qu'il est assez étroit, environ les 2/3 d'un écran habituel. Il s'ouvre comme un livre et on a alors devant les yeux un écran de 7,3 pouces, un peu moins de 18 cm de diagonale.

Bien sûr, il n'y a aucune obligation de déplier le smartphone pour pouvoir l'utiliser. Il y a un écran en façade sur lequel on peut tout faire : lire ses mails, ses SMS. et en envoyer. Mais tout est petit, le clavier est même minuscule ! On utilise cet écran en mobilité, dans le métro, la rue, en cas d'urgence. Il y a même sur cet écran un capteur photo pour faire un "selfie rapide". Au bureau, chez soi, quand on est bien installé on le déplie et on est bien plus à l'aise pour lire, écrire, regarder des vidéos ou jouer. Ce grand écran possède lui 3 capteurs photos : un ultra grand-angle, un grand-angle et un zoom optique.

L'écran est fait dans une sorte de plastique, très souple. On le voit et on le sent notamment au niveau de la pliure. Même si la charnière n'est pas apparente, on voit qu'elle est là et quand on passe le doigt dessus, on la sent. Mais la qualité de l'affichage est tout à fait honnête. Ce qui est également intéressant, c'est la continuité qui existe entre les 2 écrans. On peut commencer à regarder une vidéo sur le petit écran et poursuivre sur le grand écran, une fois le téléphone déplié.



Des tests ont été faits pour savoir combien de fois on peut plier et déplier le smartphone. Ce serait jusqu'à 200 000 fois. A supposer qu'on garde son smartphone 3 ans, ça signifie qu'on pourrait l'ouvrir et le fermer 180 fois par jour ! Cependant, il y a quand même une petite ombre au tableau. Des journalistes américains ont pu le tester plusieurs jours et l'écran s'est rapidement abîmé. Ils auraient enlevé un film de protection alors qu'il ne fallait pas. Evidemment des investigations sont menées par Samsung.



Le Gaalxy Fold sera disponible le 3 mai au prix de 2020 euros. Il ne sera pas disponible partout... c'est un peu un marché de niche pour l'instant.