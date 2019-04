publié le 02/04/2019 à 14:14

Le mème le plus populaire du "forum 18-25 ans" de Jeuxvidéo.com va-t-il aussi conquérir la planète Mars ? La communauté de cet espace de discussion controversé - qui s'est notamment illustrée en menant des campagnes de cyberharcèlement condamnées par la justice par le passé - s'est trouvée récemment un cheval de bataille plus léger : faire résonner sur la planète rouge le fou rire d'"El Risitas".



El Risitas est l'une des références humoristiques les plus célèbres du forum. Il s'agit à l'origine d'un cuisinier espagnol devenu humoriste dont le rire communicatif lors d'un entretien à la télévision a fait l'objet de nombreux détournements et est désormais utilisé par les "kheys" (le surnom que se donnent les membres du forum) pour ponctuer toutes leurs interventions à la manière d'un emoji.

> Risitas et les paelleras - Vidéo originale sous-titrée en français

Pour envoyer "El Risitas" sur Mars, les internautes du Forum 18-25 ans espèrent réussir à détourner un concours organisé par l'Agence spatiale européenne (ESA) et la revue scientifique tchèque Vesmir.

Une initiative très sérieuse visant à choisir un extrait sonore de trente secondes qui sera convoyé sur Mars en 2021 par le rover Rosalind Franklin dans le cadre de la mission ExoMars 2020 qui doit être lancée en juillet 2020 pour partir à la recherche de traces de vie et étudier l'existence de la foudre sur la planète rouge.

Le vote n'a qu'un caractère indicatif

Dans deux ans, cette piste audio sera diffusée de Mars vers la Terre pour vérifier que la transmission des ondes radio par le rover est efficiente. Habituellement, les agences spatiales utilisent des sons tests arbitraires pour ces opérations mais l'ESA a décidé d'offrir une opportunité aux internautes de faire entendre leur voix sur Mars afin de sensibiliser le grand public à la mission.



L'ESA a mis en ligne un site dédié sur lequel les internautes peuvent proposer des fichiers audio et voter jusqu'au 20 avril prochain pour sélectionner les onze pistes qui seront ensuite soumises à un nouveau vote du public. La mobilisation des "kheys" est pour l'instant payante. Leur enregistrement d'"El Risitas" a récolté plus de 700 voix et vire en tête loin devant le second du classement qui n'a obtenu que 300 voix. Mais elle ne sera peut-être pas suffisante pour le faire entendre sur la planète rouge.



Le règlement du concours laisse une certaine marge de manœuvre à l'ESA. Le vote du public n'a en effet qu'un caractère indicatif. Les onze extraits sélectionnés à l'issue du vote du public devront être conformes aux règles de la compétition, que l'agence se réserve le droit de modifier ou amender unilatéralement. "Les critères d'évaluation seront la clarté du message qu'il porte, l'importance, la créativité et l'originalité de la proposition", peut-on lire sur le site du concours.