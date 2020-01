Le drapeau breton débarque en emoji sur Twitter

publié le 13/01/2020 à 18:01

Ils le voulaient. Ils l'ont eu. Twitter a enfin créé un emoji drapeau breton. À partir de ce lundi 13 janvier, et jusqu'au 9 février inclus, les utilisateurs du réseau social pourront afficher les couleurs de la Bretagne en utilisant les hashtags #emojiBZH et #GwennHaDu.

Quatre semaines, c'est la durée de vie de ce nouvel emoji, qui pourrait être définitivement entériné par Twitter si l'essai est convaincant. Autrement dit, si les Bretons parviennent à se mobiliser suffisamment.

C'est en juin 2018 que l’association BZH et la région Bretagne ont envoyé une demande à Twitter. Mais pas seulement. Leur ambition est de retrouver l'emoji drapeau breton sur tous les smartphones et tous les réseaux sociaux. Google, Facebook, Apple, Microsoft, Samsung et IBM ont aussi reçu la même requête. Mais ces géants du Web n'y ont pas encore donné suite.

A partir d’aujourd’hui, faisons flotter le Gwenn ha du sur Twitter avec #emojibzh !



Montrons la force de la #Bretagne et utilisons #emojibzh massivement pour obtenir enfin notre emoji #Gwennhadu ! pic.twitter.com/cEXTudaVHo — Loïg Chesnais-Girard (@LoigCG) January 13, 2020