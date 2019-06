Le designer Jony Ive quitte Apple : redécouvrez les modèles de l'iPod

3e génération d'iPod Nano, pas très appréciée à cause de son design plus large, en 2007.

publié le 29/06/2019

Il y a 18 ans, Steve Jobs bousculait le monde de la musique en popularisant le téléchargement légal grâce à son logiciel iTunes Store, et en créant son premier lecteur mp3 : l'iPod. Lancé le 23 octobre 2001, le baladeur numérique d'1,8 pouce de la marque à la pomme a été une véritable révolution.

Régulièrement mis à jour, l'iPod a été décliné en plusieurs modèles au fil des années : iPod classic, shuffle, nano, touch... La première génération est équipée d'un disque dur de 5 Go au prix de vente initial de 350 euros.

Ce modèle subira trois mises à jour jusqu'en 2004, quand Apple annonce la naissance d'une deuxième série lors de sa conférence annuelle : l'iPod mini, muni d'une molette cliquable (qui sera ensuite étendue aux iPod classic et nano) qui deviendra ensuite une référence. Taille, écran, disque dur et prix ont été réduits.

iPod shuffle, Nano ou Touch

En 2005, l'iPod shuffle fait son arrivée sur le marché : c'est l'appareil le plus compact de la famille, car sans écran. Quelques mois plus tard seulement, une nouvelle page se tourne pour la marque à la pomme avec l'apparition de l'iPod nano, muni cette fois d'une station radio.

Les dernières générations arborent un écran entièrement tactile et plus grand que les premiers modèles. L'iPod touch, le dernier de la série, apparu en 2007 et présenté quelques mois seulement après la présentation du premier iPhone, a également été muni d'un navigateur internet et d'appareils photo haute définition.

L'année 2017 marque la fin de la production pour plusieurs raisons dont leur absence (sauf pour l'iPod touch) de connexion internet, leur non-compatibilité avec Apple Music, la plateforme qui a succédé à iTunes, leur prix (trop peu chers par rapport aux autres produits créés par la marque) et la concurrence des iPhones, à la mémoire toujours plus performante.