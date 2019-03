Le dernier panorama de Mars immortalisé par Opportunity avant sa mort

publié le 16/03/2019 à 15:11

Avant d'être immobilisé à tout jamais par une tempête globale, Opportunity a eu le temps de livrer un dernier portrait de son environnement martien. Entre le 13 mai et le 10 juin 2018, le rover de la Nasa a pris une série de 354 photos du dernier endroit qu'il a arpenté à la surface de la planète rouge, la Perseverance Valley. Les images ont été collectées à l'aide de trois caméra Pancam. Mises bout à bout, elles composent un superbe panorama à 360 degrés du paysage aride sculpté par les poussières et les vents où le robot s'est éteint après 15 années d'exploration martienne. La Nasa a publié le résultat ce mardi 12 mars.

"Ce panorama incarne ce qui fait de notre rover Opportunity une mission d'exploration remarquable. À droite du centre, vous pouvez voir le bord du cratère Endeavour s'élever au loin. Juste à gauche, les pistes commencent leur descente par-dessus l'horizon et filent jusqu'aux caractéristiques géologiques que nos scientifiques voulaient examiner de plus près. Et à l'extrême-droite et à l'extrême-gauche, se trouvent le fond de la vallée de la Persévérance et le fond du cratère Endeavour, vierge et inexploré, en attendant les visites de futurs explorateurs", a indiqué John Callas, responsable de la mission au Jet Propulsion Laboratory.

Le dernier panorama de Mars transmis par le rover Opportunity Crédit : Nasa

Opportunity, roulait sur Mars depuis 2004 et a confirmé que de l'eau y coulait autrefois. Le rover a été officiellement déclaré mort par la Nasa le 13 février, sonnant la fin d'une des missions les plus fructueuses de l'histoire de l'exploration du système solaire. La Nasa avait perdu le contact avec son robot le 10 juin 2018 à la suite d'une tempête de poussières qui s'est abattue sur la planète rouge et a obscurci l'atmosphère durant plusieurs mois, empêchant le rover de recharger ses batteries avec ses panneaux solaires.