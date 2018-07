publié le 30/05/2017 à 18:51

Andy Rubin redescend dans l'arène. Trois ans après avoir quitté Google, le fondateur d'Android signe son retour dans l'industrie mobile avec un smartphone calibré pour défier les stars du secteur. Ingénieur de la première heure d'Apple auprès de Steve Jobs à l'aube des années 90 puis cadre de Google où il enfanta le système d'exploitation le plus utilisé au monde et pilota des projets de robotique avant de voler de ses propres ailes en 2014, Andy Rubin avait annoncé qu'il reviendrait avec un appareil innovant. Le voila désormais à la tête de la société Essential, dont le premier produit, l'Essential Phone, veut damer le pion aux appareils d'Apple, Google et Samsung. Dévoilé ce mardi 30 mai, ce smartphone modulaire aux caractéristiques haut de gamme sera d'abord réservé au marché américain où il est annoncé au prix de 699 dollars. Il ne sera vendu que sur le site Internet de la société avant que des accords soient noués avec les opérateurs mobiles.

Écran bord à bord et double capteur photo

L'Essential Phone est un smartphone Android au design minimaliste sans logo apparent. Il est logé dans un boîtier en céramique et un châssis en titane censé offrif une meilleure résistance aux chutes que les téléphones en aluminium. Il présente un écran total de 5,7 pouces aux coins arrondis d'une définition de 2.560 x 1.312 pixels. De face, l'appareil n'a quasiment pas de bordures et offre une surface d'affichage utile optimisée comme la plupart des smartphones haut de gamme les plus récents. La caméra frontale vient se loger directement directement dans l'écran.

L'Essential Phone est un smartphone au design classiquer Crédit : Essential

On retrouve un capteur d'empreinte digitale, un port USB-C, quatre haut-parleurs avec annulation de bruit ambiant mais pas de prise jack, comme sur l'iPhone 7. Ce nouveau-venu sur le marché de la téléphonie promet des performances musclées. Il embarque le dernier processeur Qualcomm Snapdragon 835 soutenu par 4 Go de mémoire vive, 128 Go d'espace de stockage et une batterie de 3400 mAh avec charge rapide.

L'appareil photo de l'Essential Phone s'inscrit également dans les nouveaux canons haut de gamme du secteur. On retrouve une combinaison de deux optique de 13 mégapixels au fonctionnement similaire à ceux des derniers smartphones de Huawei : un capteur RGB épaulé par un second capteur monochrome permettant de capturer davantage de lumière afin d'offrir des clichés plus riches en couleurs et en contrastes. Du classique à l'avant aussi, avec un capteur frontal de 8 mégapixels.

Le retour du smartphone modulaire

Malgré l'échec des dernières tentatives en la matière, l'Essential Phone mise sur sa conception modulaire pour tirer son épingle du jeu dans un marché de la téléphonie monotone en attente de sa prochaine révolution. Deux connecteurs magnétiques situés à l'arrière de l'appareil permettent d'y greffer des accessoires capables de communiquer avec lui. Le premier d'entre eux est une petite caméra frontale à 360 degrés, un format désormais supporté par YouTube et Facebook, montée sur un bras métallique avec deux capteurs 12 mégapixels et deux lentilles fish-eye à 2010 degrés.

L'Essential Phone mise sur sa conception modulaire Crédit : Essential

D'autres accessoires devraient suivre à l'avenir, notamment une carte mémoire pour étendre la capacité de stockage du téléphone. Pour réussir là où les autres constructeurs ont échoué, Andy Rubin devra convaincre suffisamment de partenaires de la pertinence de sa vision et bâtir un écosystème d'accessoires compatibles digne de ce nom, un écueil sur lequel se sont fracassées les ambitions de Google et LG ces derniers mois avec le Projet Ara et le G5.

Un assistant intelligent respectueux de la vie privée

En marge de l'Essential Phone, le père d'Android a annoncé l'arrivée imminente de l'Essential Home, un assistant intelligent personnel qui vient chasser sur les terres de l'Amazon Echo et de Google Home en érigeant le respect de la vie privée en maître-mot. Contrairement aux enceintes connectées de ses concurrents, dont l'efficacité repose sur la collecte et l'analyse des données personnelles de leurs utilisateurs, l'assistant d'Andy Rubin promet qu'il ne sera pas intrusif, agissant de manière suffisamment proactive pour être utile, et qu'il s'efforcera de stocker les données que lui livrent ses propriétaires en local et non sur des serveurs.

Andy Rubin a aussi annoncé un assistant domestique avec écran intégré Crédit : Essential

Au chapitre des fonctionnalités, l'Essential Home fait du classique et se propose de piloter les objets connectés du foyer, de lancer de la musique et de répondre à toute sorte de commandes vocales. Il repose sur le système d'exploitation Ambiant OS, conçu comme une interface de programmation compatible avec les normes domotiques de Samsung, Google, Apple, Microsoft et Amazon et capable de faire communiquer entre eux les objets connectés domestiques en tenant compte de leur disposition physique dans l'espace et des personnes qui s'y trouvent. Le prix et la date de commercialisation de l'Essential Home devraient être révélés dans la nuit par Andy Rubin.