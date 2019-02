Le clic droit devient utile sur Gmail

publié le 14/02/2019 à 16:53

Vous ne le saviez peut-être pas, mais le clic droit sur un message depuis la page principale de Gmail donne accès à plusieurs fonctionnalités rapides, comme "archiver", "marquer comme non-lu", "déplacer" ou "supprimer". Les possibilités offertes par ce menu déroulant vont bientôt s'étoffer. Google a indiqué mardi 12 février dans un post de blog que sa messagerie populaire et la version professionnelle G Suite allaient bénéficier d'une mise à jour dans les prochaines semaines pour gagner de nouvelles fonctions.



Dans la nouvelle version de Gmail, plusieurs actions seront proposées directement au sein du menu contextuel accessible via un clic droit sur un message. Il ne sera plus nécessaire d'ouvrir un mail pour pouvoir :

- Répondre

- Répondre à tous

- Transférer

- Archiver

- Supprimer

- Marquer comme non lu

- Snoozer (remettre la lecture à plus tard)

- Déplacer

- Créer un libellé

- Muter la conversation

- Chercher d'autres mails de l'expéditeur

- Afficher le mail dans une autre fenêtre

Gmail gagne de nouvelles fonctions Crédit : Google

"Avec ces nouvelles options, vous pourrez effectuer encore plus d'actons directement à partir d'un message dans votre boîte de réception", souligne Google. La mise à jour a commencé a à être déployée pour les clients de la GSuite. Elle sera proposée à tous les utilisateurs de la messagerie à partir du 22 février prochain.