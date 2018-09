et AFP

Le Brésil a l'intention de rejoindre la (longue) liste des bases spatiales commerciales disponibles dans le monde. Cap Canaveral, Baïkonour, Kourou... accueilleront bientôt la base de lancement d'Alcantara, jusqu'à maintenant réservée aux appareils brésiliens.



"Le Brésil a l'intention de nouer un accord de protection des droits de propriété intellectuelle avec les États-Unis qui permettra l'utilisation commerciale de la base d'Alcantara l'année prochaine", a expliqué Luiz Fernando de Aguiar, responsable du programme spatial brésilien, lors d'une visite de journalistes à Alcantara.

Située dans le nord du pays, dans l'État de Maranhao, Alcantara offre les conditions idéales de lancement grâce à sa proximité de la ligne de l'Équateur, qui permet d'économiser près de 30% du carburant et de transporter une cargaison plus importante.

Et pour lancer des satellites autres que les siens, le Brésil doit commencer par signer avec les États-Unis un accord au sujet de la protection intellectuelle des fusées et satellites. Les négociations, qui ont débuté dans les années 2000, sont restées plusieurs années au point mort, avant de reprendre en 2007.



Le programme spatial brésilien a été entaché de plusieurs accidents, comme l'explosion, en 2003, d'un lanceur de satellites sur la base d'Alcantara, qui avait tué 21 personnes et détruit une partie des installations.