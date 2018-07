Lancey, le premier radiateur intelligent avec batterie

publié le 28/01/2018 à 08:52

Le radiateur de la start-up française Lancey Energie Storage a pour particularité d'être équipé d'une batterie avec pour but de nous faire faire des économies.



Le principe est assez simple, il suffisait juste d'y penser. Le radiateur va jouer sur les tarifs d'électricité heures pleines / heures creuses. Donc pendant la nuit, c'est à dire en heures creuses (période en général où on dort), la batterie va se charger et cette énergie stockée va ensuite être utilisée dans la journée pour faire fonctionner vos appareils électriques. Ce qui évite de consommer de l'électricité produite en heures pleines donc plus chère.

Ce radiateur est simple à installer. Il suffit de le brancher, il n'y a rien à modifier dans le tableau électrique, tout se fait tout seul. En plus, l'appareil est ce qu'on appelle intelligent. Il va automatiquement adapter la température dans chaque pièce en fonction du moment de la journée et en fonction de vos habitudes. La chambres sera chauffée avant de vous coucher, et pas dans la journée, la salle de bains le matin, ce qui permettra aussi de réduire votre consommation et donc la facture.

On peut bien sûr utiliser ce radiateur si on produit sa propre électricité avec par exemple des panneaux solaires. Et ainsi vous pouvez dans l'absolu vivre en parfaite autonomie énergétique.



L'autonomie de la batterie est de plusieurs heures mais évidemment tout va dépendre de votre mode de vie. Si vous êtes chez vous toute la journée avec tous vos appareils allumés, il est possible que ça ne suffise pas. Mais s'il n'y a personne à la maison de 8 heures à 17 ou 18 heures, c'est suffisant.



Selon son concepteur, le radiateur Lancey pourrait permettre de réduire sa facture de chauffage de 50%, c'est peut-être beaucoup. L'appareil serait amorti sur quatre ou cinq ans alors que la durée de vie de la batterie est estimée entre 8 et 12 ans.



Le radiateur n'est pas disponible pour l'instant pour les particuliers. Il faut attendre la fin de l'année voire l'année prochaine. Il coûtera autour 1000 euros. Pour l'instant, il est testé par des bailleurs sociaux.