publié le 27/04/2019 à 10:08

Que ferait l'humanité face à la perspective d'une collision probable d'un astéroïde de grande taille avec la Terre ? Serait-elle en mesure de déployer rapidement des moyens appropriés pour parer la menace et protéger les populations ? La question, qui occupe les spécialistes depuis plus de deux décennies, sera au coeur de la prochaine Conférence sur la défense planétaire qui se tiendra la semaine prochaine à l'Université du Maryland, aux États-Unis.

Pour en avoir le coeur net, la Nasa et ses partenaires internationaux participeront à un exercice de simulation basé sur un scénario fictif réaliste développé par le Jet Propulsion Laboratory de la Nasa dans lequel la Terre est frappée par un objet interstellaire. Nous sommes le 26 mars 2019. Des astronomes découvrent un astéroïde potentiellement dangereux pour la Terre. Après quelques mois d'observation, ils estiment à une chance sur cent la possibilité qu'il rencontre la route de la Terre en 2027. Un seuil suffisant pour que la communauté internationale se décide à mettre en oeuvre un plan d'action.

Les participants à l'exercice devront organiser la parade. La Nasa, les autres agences spatiales, des délégations étrangères et des organisations comme le bureau de coordination de défense planétaire (PDCO) seront chargés de mettre en place des missions de reconnaissance et de déviation de l'astéroïde et d'imaginer un plan d'urgence pour coordonner les secours et atténuer les dégâts d'un impact potentiel.

L'objectif de l'exercice est d'évaluer la capacité de réaction des différents acteurs du projet au sein d'une chaîne de commandement, des astronomes aux décideurs politiques, en passant par les services de secours et les populations. La Nasa espère ainsi améliorer la communication entre toutes les parties pour déployer la réponse la plus efficace possible si un tel événement venait à se produire dans la réalité.

Les scientifiques ont identifié plus de 1.700 astéroïdes "potentiellement dangereux" d'une taille supérieure à 140 mètres, qui présentent une distance minimale d'intersection avec l'orbite terrestre de 7,5 millions de kilomètres. S'ils entraient en collision avec la Terre, ils pourraient détruire une région du globe. On estime qu'un astéroïde s'écrase tous les 1 million d'années environ. Le dernier impact mortel d'astéroïde remonte à quelque 66 millions d'années, celui-là même qui a tué nos prédécesseurs, les dinosaures.