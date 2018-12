La réalité virtuelle pour aménager votre futur logement

publié le 23/09/2018 à 08:30

Quand vous achetez votre appartement sur plan, il est toujours compliqué de l'imaginer tel qu'il sera une fois terminé. Grâce à la réalité virtuelle, la start-up aixoise Perspective-s vous permet non seulement de le visiter avant qu'il soit construit, mais aussi de l'aménager à votre goût.



Comment ? C'est très simple. Il suffit de se rendre au bureau de ventes où vous êtes équipé d'un casque de réalité virtuelle. Dans un premier temps, vous vous promenez dans votre futur appartement qui a été modélisé en 3D et vous vous rendez compte de la taille des pièces, de l'agencement.

En plus, avec la manette que vous avez en main, vous allez pouvoir changer le sol de la chambre (choisir un bois plus clair ou plus foncé), vous changez la robinetterie dans la salle de bains, le carrelage dans la cuisine. Vous pouvez aussi ajouter une cloison dans le salon, y placer des meubles.

Vous voyez l'aménagement se faire dans votre casque de réalité virtuelle mais vos proches peuvent la suivre sur un écran de télé. À la fin de cette visite virtuelle, vous pouvez sauvegarder l'aménagement que vous avez créé et lors de la construction, votre appartement sera agencé tel que vous l'avez choisi.



Pour les appartements déjà construits, la start-up propose d'utiliser la réalité augmentée. Sur place, lors de la visite, grâce à une application sur sa tablette, l'agent immobilier va

positionner des meubles, des objets dans les pièces afin que vous puissiez mieux vous projeter dans votre futur logement. Vous regardez votre salon via la tablette et vous voyez la pièce meublée alors qu'en réalité, elle est vide