publié le 27/01/2017 à 20:00

Facebook poursuit sa politique de monétisation de Messenger. Deux mois après avoir introduit les messages sponsorisés, permettant aux utilisateurs de la plateforme d’échanger directement avec les marques via des chatbots, des publicités vont apparaître sur l’écran d’accueil de l’application. Elles pourront prendre la forme d’offres spéciales ou d’annonces de produits et seront visibles dans l’interface principale de la messagerie, entre les contacts favoris et les contacts actifs. Facebook a mis en ligne un visuel montrant à quoi cela pourrait ressembler.





Le dispositif sera testé en Thaïlande et en Australie dans un premier temps avant d’être déployé au reste de la planète. Facebook assure que les annonces ne seront pas intrusives et ne pourront pas s’immiscer en plein milieu d’une conversation. Seuls les utilisateurs pourront entamer une conversation avec un annonceur en cliquant sur une publicité. Ils pourront aussi choisir de les masquer et signaler les contenus qu’ils jugent indésirables.

Facebook a trouvé une place pour la publicité dans Messenger Crédit : Capture

Depuis qu’il a franchi la barre du milliard d’utilisateurs, Facebook Messenger mise de plus en plus sur le commerce en ligne. L’application s’est ouverte aux entreprises au printemps dernier en les autorisant à développer des logiciels automatisés, appelés des bots, permettant aux utilisateurs de converser directement avec les marques et de régler des achats sans quitter l’interface de l’application. Depuis novembre, les marques peuvent aussi envoyer des messages sponsorisés ciblés aux utilisateurs les ayant préalablement contactés.