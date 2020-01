La Poste propose une identité numérique ultra sécurisée

publié le 26/01/2020 à 08:30

Une identité numérique remplace lors de démarches en ligne, le geste que nous faisons dans la vie réelle, lorsqu'on nous demande de présenter une pièce d'identité. Ce n'est pas un passeport ou une carte d'identité virtuels mais un moyen sécurisé de se connecter à un site administratif.

En réalité, la Poste a déjà lancé son identité numérique en 2015 mais à peine plus de 250.000 personnes en ont fait la demande. Aujourd'hui, elle donne un coup de jeune à son service en le sécurisant davantage.

Pour obtenir son identité numérique, il faut s'inscrire sur le site lidentitenumerique.laposte.fr et scanner sa pièce d'identité. Ensuite, il faut prendre rendez-vous avec son facteur ou se rendre dans un bureau de poste, pour faire vérifier que la pièce d'identité scannée est bien celle du souscripteur du compte. Ensuite, il faut télécharger l'application "identité numérique de la Poste" sur votre smartphone pour finaliser le processus.

Il y a aujourd'hui 700 sites sur lesquels on peut se connecter en utilisant l'identité numérique de la Poste. Parmi eux, les impôts, le site des titres sécurisés pour faire une demande de passeport ou de permis de conduire par exemple. Une fois sur un de ces sites, il suffit alors de cliquer sur "se connecter via France Connect" et choisir "Identité numérique de la Poste".

Bien sûr, on peut déjà se connecter sur ces sites mais il faut se créer un compte sur chacun de ces sites administratifs... et en général on utilise le même identifiant et le même mot de passe, donc ce n'est pas très sécurisé. En moyenne nous avons 265 comptes en ligne ! Avec l'Identité Numérique de la Poste, on a un seul identifiant sécurisé pour tous ces sites.

L'identité numérique de la Poste a aussi des avantages en terme de sécurité. Elle est la seule à être qualifiée par l'ANSSI. L'agence nationale des services informatiques en terme de sécurité a trituré les serveurs de la Poste, a tenté par tous les moyens de pirater des comptes et a jugé que le système était très sûr... même si le risque 0 n'existe pas.

Côté utilisateur, à chaque connexion, il reçoit une notification sur son smartphone. S'il en reçoit une alors qu'il n'est pas connecté, c'est le signe que quelqu'un a piraté son compte, donc il peut intervenir tout de suite.