La plus longue éclipse lunaire du siècle aura lieu le 27 juillet

publié le 03/07/2018 à 01:57

Si le Soleil a pris rendez-vous avec la Lune ce 27 juillet, elle ne sera pas là. Selon une information du site Time and date rapportée par Sud-Ouest, la date de la prochaine pleine Lune devrait aussi être celle de la plus longue éclipse lunaire, environ 103 minutes. Elle prendra une teinte cuivrée avant de disparaître dans l'ombre de la Terre.



Le phénomène se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés. Notre planète projette son ombre sur son satellite naturel, le masquant totalement aux yeux des Terriens. Cette fois, l'éclipse sera d'une durée d'1 heure, 42 minutes et 57 secondes, ce qui fait d'elle la plus longue qui aura lieu durant ce siècle. La dernière en date, qui a eu lieu le 31 janvier 2018, avait duré près d'1 heure et 16 minutes.

La durée d'une éclipse est calculée selon la vitesse de la Lune à travers l'ombre de la Terre. Cette vitesse dépend de la distance entre les deux corps célestes. Plus la Lune est éloignée lors de l'alignement, plus l'éclipse sera longue.

En France, l'essentiel de l’éclipse sera visible quel que soit le lieu d'observation. Selon le site Time and date, l'éclipse totale sera visible depuis Paris dès 22h20. Si les nuages ne gâchent pas le rendez-vous.