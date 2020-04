La plus grosse "Super lune" de 2020 brillera dans la nuit du 7 au 8 avril

publié le 06/04/2020 à 10:44

Dans la soirée du 7 au 8 avril 2020, regardez la pleine Lune. Elle sera de couleur rose et ce sera la plus grosse "Super lune" de cette année.

Il s'agit de la troisième "Super lune" de l'année 2020, après celles du 9 février et du 9 mars. Cette première pleine lune du mois d'avril surviendra juste après l'équinoxe de printemps. Elle est appelée "lune rose" non pas pour la couleur qu'elle dégage, mais en référence aux couleurs des fleurs printanières des cerisiers. En réalité cette "Super lune" du 7 au 8 avril, sera de couleur orangée, comme l'explique le média américain Forbes.

Lors d'une "Super lune", on considère que le disque de la Lune est 7% plus grand et 30% plus lumineux que lors d'une pleine Lune classique. La distance qui sépare la Terre de son satellite oscille entre 356.410 km et 406.740 km. D'après la définition de la Nasa, une "super Lune" survient lorsque la distance entre la Terre et la Lune est inférieure à 358.000 kilomètres. La prochaine "Super lune" sera visible le 7 mai prochain.