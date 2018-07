publié le 31/07/2018 à 14:01

Il y a encore quelques jours, les yeux du monde étaient tournés vers notre satellite naturel : la lune. Il faut dire que l’éclipse lunaire de cette fin juillet 2018 était particulièrement exceptionnelle à observer pour qui avait la chance d'être situé du bon côté du globe et disposait d'un ciel sans nuage.



Si vous avez manqué cette éclipse, vous pouvez compter sur les photographes et vidéastes amoureux des corps célestes pour rattraper le spectacle. Mais attention, un autre événement devrait attirer votre attention. La planète rouge Mars sera aussi au centre du ciel durant la nuit de ce mardi 31 juillet 2018. En effet, comme il y a une quinzaine d'années, Mars sera au plus proche de la Terre ; à une cinquantaine de millions de kilomètres de la planète bleue, un saut de puce à l'échelle de l'univers.

Par conséquent, elle sera plus qu'une simple étoile parmi les autres dans le ciel, elle sera plus grosse, brillante et vous pourrez même voir sa couleur rouge à l’œil nu. Ne ratez pas cet événement puisque vous ne verrez jamais Mars d'aussi près de votre vivant. Car, sauf révolution en matière d'espérance de vie, Mars retrouvera cette proximité avec notre Terre qu'en 2287.