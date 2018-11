publié le 12/11/2018 à 21:05

Explorer Encelade, une des lunes de Saturne, c'est l'objectif du milliardaire Yuri Milner, un entrepreneur et physicien russe. Connu pour son fonds d'investissement Digital Sky Technologies, le milliardaire a financé un programme de recherche, Breakthrough Initiatives, pour répondre aux grandes questions astronomiques, à commencer par celle de la vie extraterrestre.



Après avoir été rejoint par Mark Zuckerberg (Facebook) et Stephen Hawking (avant son décès en avril dernier), c'est la Nasa qui propose sa participation au programme, rapporte les documents obtenus par The New Scientist. "La Nasa a engagé plus de 70.000 dollars pour aider à la réalisation d'une étude de concept pour une mission de survol", indique la revue scientifique.

De son côté, la Nasa devrait également envoyer une mission vers Europe (une des lunes de Jupiter), avec le projet Europa Clipper, dont le lancement serait prévu entre 2022 et 2025.

De la vie sur Encelade ?

La petite lune, de 500 km de diamètre, fait partie des quelque 62 lunes déjà observées de Saturne. Certaines lunes sont de bonnes prétendantes pour y développer de la vie extraterrestre. Europe abriterait par exemple un immense océan sous son épaisse couche de glace. Encelade pourrait ainsi réunir des conditions similaires et favorables au développement de la vie extraterrestre : un océan liquide et chaud sous sa surface.





La géante gazeuse a déjà fait l'objet de missions précédentes : ainsi, la sonde Cassini avait enregistré "les chants de Saturne", un sifflement auroral de ses anneaux. En 2015, la même sonde avait révélé la présence de composés organiques ainsi que des molécules 10 fois plus lourdes que le méthane. Néanmoins, ce serait ici une grande première puisque Saturne se trouve dans l'espace lointain, à une distance maximale de 1,658 milliard de km de la Terre.