La Nasa ressort une photo du soleil aux faux airs de citrouille pour Halloween

publié le 30/10/2019 à 15:16

La Nasa a le sens du timing. L’agence spatiale américaine a publié une étonnante photo du soleil à l’approche de la fête d’Halloween. Publiée dimanche 27 octobre sur l’une des pages Facebook de l’agence, elle montre l’étoile géante traversée par les flammes dont les traînées lumineuses dessinent le visage d’une citrouille maléfique.

Issu des archives de la Nasa, le cliché a été réalisé par le Solar Dynamics Observatory (SDO) le 8 octobre 2014. Placé en orbite autour de la Terre depuis 2010, le SDO surveille en permanence le soleil et transmet ses mesures à l’agence en temps réel. Il est le fruit de la combinaison de deux ensembles de longueurs d’onde ultraviolettes extrêmes qui sont généralement colorées en or et en jaune. Il montre en réalité les régions les plus actives du soleil.

Les zones les plus lumineuses correspondent au régions qui émettent les plus de lumière et d’énergie. "Elles sont les marqueurs d’un ensemble intense et complexe de champs magnétiques planant dans l’atmosphère du soleil que l’on appelle la couronne", explique l’agence sur son site.

"Même le soleil célèbre Halloween", s'amuse la Nasa Crédit : Nasa