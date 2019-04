La NASA recherche des volontaires : 16.500 euros pour rester allongé 2 mois

publié le 01/04/2019 à 16:59

Vous rêvez d'avoir du temps pour apprendre une langue, passer un diplôme ou même binge-watcher une série ? Alors ce job est peut-être fait pour vous. La NASA et deux autres agences spatiales sont à la recherche de 12 volontaires qui resteraient allongés 60 jours dans le cadre d'une étude sur la gravité. Ils seront rémunérés 16.500 euros pour leur participation.



L'étude AGBRESA 2019, menée par le Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique pour le compte de la NASA, vise à observer les effets de l'apesanteur sur le corps humain. Les scientifiques ont remarqué qu'au cours d'un séjour dans l'espace, les capacités musculaires s'amenuisaient et que le sang montait vers la tête, des effets également observés chez les personnes qui restent allongées longtemps.

Pour simuler des conditions aussi proches que possible de l'espace, les volontaires seront allongés sur un lit incliné de 6°, la tête vers le bas. Durant deux mois, ils devront tout faire dans cette position : manger, se laver, se doucher, aller aux toilettes, lire, regarder la télévision... Ils seront divisés en deux groupes : un premier couché dans une centrifugeuse simulant la gravité, et un second qui ne bougera pas.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, le Centre aérospatial donne un aperçu des chambres utilisées :

Profil recherché : essentiellement des femmes

Les résultats permettront aux scientifiques de développer des techniques pour réduire les effets néfastes de l'apesanteur, et éviter ainsi aux astronautes de passer une grande partie de leur journée à faire du sport.



L'étude se déroulera au Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique (DLR), à Cologne. Une première phase a été lancée le 25 mars. La seconde sera menée entre début septembre et début décembre 2019, et durera au total 89 jours : 15 jours de familiarisation, 60 jours allongé dans un lit et 14 jours de réadaptation à la vie quotidienne. Quatre visites de suivi sont réalisées dans les deux ans après l'expérience.



Pour cette deuxième partie, la NASA recherche plus précisément des femmes en bonne santé, non fumeuses, âgées de 24 à 55 ans et mesurant entre 1,53 et 1,90 m. Elle impose aussi une autre condition : parler Allemand correctement. Les personnes volontaires peuvent se manifester à l'adresse mail suivante : probanden-bit@dlr.de