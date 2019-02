publié le 11/02/2019 à 14:31

Kepler aura eu des étoiles et des planètes plein les yeux jusqu'à son dernier souffle. La Nasa vient de rendre public les ultimes clichés pris par le télescope spatial le 25 septembre dernier, un peu mois d'un mois avant qu'il n'épuise totalement ses réserves de carburant après un long périple de neuf ans autour du Soleil et plus de 2.600 nouveaux mondes contemplés.



Pour ses toutes dernières prises de vue, le chasseur d'exoplanètes de l'agence spatiale américaine avait le regard tourné vers la constellation du Verseau. Transmis aux chercheurs le 11 octobre, les clichés montrent le système planétaire de Trappist-1 avec ses sept planètes rocheuses (dont au moins trois sont considérées comme des mondes tempérés), le système GJ 9827 et un dernier champ de vue qui rappelle la première lumière de Kepler.

"L'image de la dernière lumière de Kepler prise le 25 septembre 2018 représente la dernière page du dernier chapitre de la remarquable épopée qu'a été la collecte de données de Kepler", écrit la Nasa. Cette dernière image est quelque peu fragmentée. Les espaces noircis au centre et en haut s'expliquent par le fait que six des quarante-deux capteurs de la caméra de Kepler étaient hors-service au moment de la réalisation de la photo.

Le système planétaire Trappist-1 pris par Kepler le 25 septembre 2018 Crédit : Nasa

Le système GJ 9827 pris par Kepler le 25 septembre 2018 Crédit : Nasa

La dernière lumière de Kepler Crédit : Nasa

Remplacé par le satellite d'observation Tess cet automne, Kepler n'a pas pour autant dit son dernier mot. L'immense base de données tirée de ses observations recèle encore des découvertes prometteuses pour la recherche de planètes et de vie extraterrestre. Des milliers d'autres candidates exoplanètes attendent confirmation et les astronomes vont se pencher dessus pendant de nombreuses années. Les données pourront être comparées à celles de Tess, qui ambitionne de découvrir près de 1.500 exoplanètes dans les deux prochaines années.