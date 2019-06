et Cassandre Jeannin

publié le 07/06/2019 à 16:31

La Nasa a annoncé ce vendredi 7 juin qu'elle autoriserait dès l'an prochain des touristes de l'espace et des entreprises à utiliser, contre paiement, la Station spatiale internationale (ISS), dont elle cherche à se désengager financièrement.



"La Nasa ouvre la Station spatiale internationale aux opportunités commerciales", a annoncé Jeff DeWitt, le directeur financier de l'agence spatiale américaine, à New York. "La Nasa autorisera jusqu'à deux missions courtes d'astronautes privés par an", a précisé Robyn Gatens, une responsable de la Nasa gérant l'ISS.

L'ISS est actuellement la seule station opérationnelle en orbite. Elle fait le tour de notre planète depuis une vingtaine d'année mais sera bientôt remplacée par une station chinoise.

