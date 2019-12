La Nasa dévoile le rover Mars 2020, une nouvelle étape de la conquête de Mars

publié le 27/12/2019 à 15:45

D'ici quelques mois, il s'en ira explorer la "nouvelle frontière" de l'humanité. La Nasa présente dans la soirée du vendredi 27 décembre (vers 23 heures en France) son rover Mars 2020, qui quittera la Terre en juillet ou en août 2020 en direction de la planète Mars où il arpentera ses paysages de désolation à la recherche de signes réels ou de biosignatures de la vie passée s'il réussit son atterrissage en février 2021.

Mars 2020 est est une étape importante pour l'agence spatiale américaine qui entend maintenir son leadership dans l'exploration du cosmos alors que pas moins de trois autres missions martiennes sont programmées par la Chine, l'Europe et les Émirats arabes unis dans les prochains mois pour tenter de percer le mystère de la présence de vie sur Mars.

50 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, la planète rouge est le nouvel horizon de la conquête spatiale. De tous les mondes du système solaire, il est celui qui ressemble le plus à la Terre avec son atmosphère ténue, ses reliefs creusés par l'érosion et son activité aquatique. Il est scruté de près par les scientifiques qui espèrent y trouver de nouveaux éléments de compréhension de l'évolution de notre planète.

Une vie est-elle possible sur Mars ?

Mars 2020 ne retrouvera pas sur place l'autre robot martien de la Nasa, le fameux Curiosity. Toujours actif à la surface de la planète rouge, ce dernier passe au crible les sols de la région du Mont Sharp, au centre du cratère Gale, la montagne de 5.000 mètres de dénivelé où il a atterri il y a plus de sept ans, le 6 août 2012.

La mission de Mars 2020 se déroulera à quelque 6.000 kilomètres de là, dans le cratère Jezero. Située dans le delta d'une rivière, cette zone est susceptible de renfermer de nombreux éléments chimiques qui pourraient être propices à la vie.

Le robot Curiosity fait un "selfie" sur Mars le 19 février 2015. Crédit : AFP PHOTO / HANDOUT / NASA/JPL-CALTECH/MSSS

De la taille d'une petite voiture de trois mètres sur deux et pas plus lourd qu'une Renault Clio, Mars 2020 est équipé de six roues en aluminium capables de pivoter. Sur la planète rouge, il devra parcourir environ 200 mètres par jour martien pour collecter des échantillons du sol et les mettre dans des tubes hermétiques. Une future mission devra ensuite ramener ces prélèvements sur Terre.



En plus d'étudier l'habitabilité de Mars et de rechercher des signes de vie microbienne passée, Mars 2020 va permettre de rassembler des connaissances et tester des technologies dans l'optique de futures missions humaines sur Mars. Le rover doit notamment tester une méthode de production d'oxygène à partir de l'atmosphère martienne.

Dernière ligne droite

Mars vient de passer avec brio ses premiers tests de mobilité grandeur nature au Jet Propulsion Laboratory de la Nasa à Pasadena en Californie. Le rover a démontré sa capacité à se mouvoir de façon autonome sur plusieurs mètres et à franchir de faibles pentes et des sols irréguliers.



"La prochaine fois que Mars 2020 roulera, il sera sur le sol martien", a indiqué la Nasa. Après sa présentation, le robot rejoindra la base de Cap Canaveral en Floride pour terminer de préparer le lancement de cet été. La fenêtre de tir ouvrira le 17 juillet 2020 et s'étirera jusqu'au 5 août pour un atterrissage prévu le 18 février 2021. La durée de la mission est d'au moins une année martienne, soit 686 jours terrestres.

> First Drive Test of NASA’s Mars 2020 Rover