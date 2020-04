La Nasa dévoile des photos inédites et sublimes de Jupiter

publié le 07/04/2020 à 16:03

Quoi de mieux pour égayer un confinement parfois difficile que des photos de l'espace ? La Nasa a partagé sur son site internet de multiples clichés de Jupiter, la plus ancienne et la plus volumineuse planète de notre système solaire. Pour se faire une idée de son gigantisme, il faudrait environ 1.300 planètes Terre pour la remplir.

La planète géante gazeuse a été immortalisée par la sonde Juno, lancée en 2011 par l'agence spatiale américaine, et qui a pour mission de recueillir sur place des données sur sa couche interne ou encore la composition de son atmosphère. Une photo, prise le 17 février dernier, offre une vue stupéfiante des régions tumultueuses du nord de la planète, où l’on peut apercevoir des couches de particules de brume.

Un autre cliché, pris lui-aussi le 17 février, donne un aperçu de l’hémisphère sud de Jupiter. Des images sublimes, qui sembleraient presque tout droit sorties d’une peinture d’Edward Munch...