publié le 29/09/2016 à 17:20

C'est "une découverte exaltante" pour tous les astronomes et les passionnés d'espace. Lundi 27 septembre, la Nasa a annoncé que grâce à de nouvelles observations d'Europe, une des lunes de Jupiter, les chercheurs ont pu identifier ce qui semble être d'immenses jets de vapeur d'eau à sa surface.



Selon la Nasa, ces geysers atteindraient environ 200 kilomètres d'altitude, soit plus de 22 fois la hauteur de l'Everest, le plus haut sommet de la Terre. Si leur existence était confirmée, ces jets de vapeur pourraient s'avérer précieux : en envoyant des robots, la Nasa pourrait être en mesure d'obtenir des échantillons de l'eau qui se trouve sous la glace qui recouvre la surface d'Europe sans avoir à forer dans des kilomètres de glace. Or, pour les chercheurs, Europe est considéré comme "l'un des endroits les plus prometteurs dans le système solaire, où la vie pourrait potentiellement exister", comme l'a souligné Geoff Yoder, directeur par intérim de la Nasa pour la science.

Davantage d'indices nécessaires pour être certains de la découverte

Ces geysers ont pu être identifiés à l'aide d'un spectrographe, situé à bord du télescope spatial Hubble. Ils ont été observés à l'extrême sud d'Europe et apparaissent "comme des tâches sombres", a expliqué lors d'une conférence de presse téléphonique William Sparks, un astronome du Space Telescope Science Institute à Baltimore (États-Unis). Les geysers ont été détectés à trois reprises en 2014 au cours de dix observations du passage d'Europe devant Jupiter effectuées sur une période de quinze mois, ce qui laisse penser que ces geysers sont intermittents, a précisé William Sparks.

Le chercheur a cependant invité à la prudence, car davantage d'indices sont nécessaires pour que les scientifiques puissent être certains de cette découverte : il faudra davantage d'observations avec Hubble ou avec d'autres techniques.



"Nous ne prétendons pas prouver l'existence de ces geysers mais seulement avoir produit de nouvelles indications que de tels phénomènes peuvent se produire", a résumé William Sparks. En 2012, une autre équipe scientifique dirigée par Lorenz Roth, du Southwest Research Institute à San Antonio, avait déjà détecté de la vapeur d'eau jaillissant de la surface d'Europe dans la même région du pôle sud, qui s'élevaient jusqu'à 160 km dans l'espace.