publié le 23/07/2019 à 09:23

Début mars 2004, Rosetta part pour une extraordinaire aventure : un voyage de sept milliards de kilomètres. Une mission aux résultats incertains tant le pari est osé : arriver jusqu'à la comète Tchourioumov Guerassimenko et larguer dessus un petit atterrisseur, afin de comprendre la formation de notre système solaire.

"Rosetta fait référence à la pierre de Rosette qui nous aidé à déchiffrer les hiéroglyphes. La mission Rosetta devait nous aider à déchiffrer les débuts de l'Histoire du système solaire", explique Philippe Gaudon, chef de projet Rosetta au Centre National d'Etudes spatiales.

Rosetta n'ira pas sur la comète en ligne droite. Elle va d'abord tourner autour de la terre pour prendre de la vitesse. Puis notre planète va l'expédier vers Mars qui la propulsera à son tour. Et la planète rouge va à son tour la mettre sur la trajectoire vers la comète. Pendant ce très long périple, Rosetta va en partie hiberner.

Presque 10 ans d'hibernation

"On était très loin du soleil", poursuit Philippe Gaudon. "Donc malgré nos énormes panneaux solaires, il fallait faire des économies d'énergie. On a donc mis la sonde en hibernation, c'est-à-dire comme un ours qui hiberne, on ne régulait que sa température. On ne s'occupait plus de sa trajectoire, ni de son orientation".

Et le 20 janvier 2014, marquera une date importante dans la vie de Rosetta. Un jour angoissant pour les chercheurs. "On a eu une quarantaine de minutes de retard. (...) C'est un premier moment de stress. Si la sonde ne se réveillait pas à ce moment-là, c'était déjà la fin de la mission possible", explique le chef de projet.

Maintenant Rosetta file droit vers la comète Tchourioumov Guerassimenko, rebaptisée "Tchouri" avec, toujours accroché à elle, le petit atterrisseur Philae, qui entrera bientôt en scène, comme l'expliquait sur RTL, Jean-Yves Le Gall le président du CNES : "On ira déposer Philae sur le noyau de la comète. Cela n'a jamais été fait".

Le 30 septembre 2016, un "ultime baiser à la comète"

Début août 2014, Rosetta se met en orbite autour de Tchouri et commence à envoyer les premières photos de la comète. Des images surprenantes pour Philippe Gaudon. "On savait qu'elle s'éloignait d'une sphère, mais on ne savait pas qu'elle était composée de deux parties distinctes. Et cela, on sait que cela va compliquer notre atterrissage et toutes les trajectoires autour de la comète".



Pendant deux ans, Rosetta va observer Tchouri de haut, grâce à sa douzaine d'instruments, puis le 30 septembre 2016. Elle terminera sa vie par un crash contrôlé sur la comète. "Elle a donné, ce que j'appelle, l'ultime baiser à la comète", expliquait Jean-Yves Le Gall.

C'est la fin de la mission Rosetta. Merci et au revoir" Agence spatiale européenne, le 30 septembre 2016 Partager la citation





Et à 13h23, l'agence spatiale européenne à Darmstadt annonce. "C'est la fin de la mission Rosetta. Merci et au revoir". La mission Rosetta, c'est aussi l'incroyable aventure du petit robot Philae et ses multiples rebondissements : son atterrissage raté, sa vie chaotique sur la comète, coincé contre une falaise, son réveil express, juste avant son endormissement définitif...