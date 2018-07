La mise à jour iOS 11.4 plombe-t-elle l'autonomie de l'iPhone ?

publié le 12/07/2018 à 15:25

Des propriétaires d'iPhone se plaignent d'une baisse de l'autonomie de leur appareil depuis qu'ils ont installé la mise à jour iOS 11.4. Cette version du système d'exploitation de l'iPhone et de l'iPad déployée le 29 mai apporte plusieurs nouveautés comme le support d'AirPlay 2, l'outil qui permet de diffuser ses morceaux sur plusieurs enceintes en même temps, la possibilité d'appairer deux HomePod pour jouer un son stéréo et le stockage des messages sur iCloud. Comme souvent après une mise à jour, des utilisateurs ont rapporté des problèmes d'autonomie. Mais le phénomène a pris de l'ampleur ces derniers jours, amenant la presse spécialisée à s'interroger.



Selon 9to5Mac, les messages de témoignages ont inondé les forums de discussion du site de support d'Apple. L'installation d'iOS 11.4 a provoqué chez ces utilisateurs une baisse rapide de l'autonomie de leur iPhone : leur batterie se décharge à une vitesse anormalement élevée, même si elle n'est pas fortement sollicitée. Elle se viderait également à vitesse grand V lorsque l'iPhone est en veille. Dans certains cas, la mise à jour activerait par défaut le partage de connexion de manière inopinée. Certains témoignages évoquent une autonomie d'une demi-journée depuis l'installation de la mise à jour.

Mi-juin, iOS 11.4 avait déjà été mis en cause par des utilisateurs se plaignant de voir l'autonomie de leur iPhone fondre comme neige au soleil lorsque le Wi-Fi était activé. Le problème concernait principalement les iPhone 6, 6s,7 et 7 Plus ainsi que l'iPad Mini.

Apple n'a pas apporté d'explication officielle à ces dysfonctionnements. Le groupe informatique a néanmoins déployé une nouvelle mise à jour le 9 juillet, sans préciser si elle corrigeait ce problème. Les premiers retours d'expérience sont pour le moins mitigé. "On dirait que iOS 11.4.1 répare la batterie de l'iPhone", indique CultofMac sur la base de témoignages d'utilisateurs. Selon TechCrunch, au contraire, le problème reste entier.

Du mieux avec la bêta d'iOS 12

Certains utilisateurs ont cependant constaté que la version bêta d'iOS 12 améliorait l'autonomie. L'amélioration des performances des anciens iPhone est en effet le maître mot de la prochaine mise à jour d'iOS, après une version 11 en proie à plusieurs polémiques. Mais, version bêta oblige, cette version n'est pas définitive et est susceptible de comporter des bugs qui seront corrigés au fil des bêta jusqu'à la version finale. Des précautions sont à prendre avant de l'installer.

Plus largement, malgré les tests effectués avec les versions bêta, les problèmes d'autonomie et les bugs sont le lot de chaque mise à jour d'iOS. Les applications doivent être optimisées par leurs éditeurs avant d'être installées et téléchargées en tâche de fond. Tous les fichiers stockés doivent être réindéxés. Ces opérations demandent plus de ressources à l'iPhone et sa batterie qu'en temps normal. Les modèles les plus anciens sont les premières victimes car leurs composants ne sont pas optimisés pour les nouvelles fonctionnalités.

Quelques conseils pour économiser sa batterie

En attendant une prochaine mise à jour, certaines précautions permettent d'économiser la batterie de l'iPhone. Il est conseillé de baisser la luminosité autant que possible, de désactiver le WiFi et le Bluetooth dans les réglages de l'appareil (et non depuis le centre de contrôle) et de laisser activer le mode "économie d'énergie".



Il est également possible de désactiver la mise à jour des applications en arrière-plan dans les réglages généraux et de restreindre le nombre d'applications autorisées à vous localiser dans les paramètres de confidentialité. Il peut aussi être utile de repérer quelles applications consomment le plus dans les paramètres du téléphone. La batterie devrait alors tenir un peu plus longtemps.