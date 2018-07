La mise à jour iOS 11.3 pour les iPhone ralentis est disponible

publié le 30/03/2018 à 12:56

Après plusieurs semaines de tests auprès de sa communauté de développeurs, Apple a mis en ligne mercredi 29 mars la version 11.3 de son système d'exploitation pour iPhone et iPad iOS. Il s'agit déjà du douzième correctif apporté à iOS 11, lancé fin septembre. Cette mise à jour "majeure", selon le groupe informatique américain, était particulièrement attendue. Trois mois après avoir été accusée d'avoir trompé ses utilisateurs et de pratiquer l'obsolescence programmée en bridant les iPhone les moins récents, la firme californienne introduit de nouveaux outils permettant à ses clients de mieux gérer les performances de leur appareil.



La mise à jour iOS 11.3 intègre un nouveau gestionnaire de batterie. Une fonctionnalité permet désormais d'afficher le niveau d'usure de la batterie d'un iPhone et signale lorsque celle-ci a besoin d'être réparée. Il faut pour cela se rendre dans les "Réglages" du téléphone, puis dans l'onglet "Batterie". L'outil est disponible sur l'iPhone 6 et les modèles suivants.

La nouvelle version du logiciel permet aussi d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de gestion de l'alimentation dynamique introduite dans iOS 10.2.1. Ce dispositif permet de préserver la durée de vie des anciens iPhone en ralentissant les modèles qui disposent de batteries vieillissantes pour éviter qu'ils ne s'éteignent de manière inopinée.

La mise à jour iOS 11.3 permet de désactiver le dispositif controversé de gestion dynamique des performances qui ralentit les iPhone les plus anciens Crédit : Apple

La découverte de cet outil fin 2017 avait provoqué le mécontentement de nombreux clients d'Apple et poussé le groupe à mettre en place un programme de remplacement des batteries à tarif préférentiel (30 euros, contre 90 euros habituellement) jusqu'à la fin de l'année.

Un outil pour comprendre l'utilisation des données personnelles

L'autre apport majeur de la mise à jour concerne le traitement des données personnelles. Apple aime à se présenter en défenseur de la vie privée de ses clients face à Google ou Facebook.



Quelques jours après la leçon de Tim Cook à Mark Zuckerberg pour sa gestion dans l'affaire Cambridge Analytica, Apple introduit un nouveau système de notifications de l'utilisation des données qui sont faites par les applications natives d'iOS et mac OS (Plans, Messages, Safari, etc.) afin d'"aider les utilisateurs à comprendre les façons dont leurs données peuvent être utilisées".



Pour le reste, iOS 11.3 introduit de nouveaux Animojis pour les utilisateurs de l'iPhone X. Le lion, l'ours, le dragon et le crâne rejoignent le singe, le robot, le coq, le renard, le panda, le chien, le chat, le cochon, le lapin, le "caca" et la licorne, lancés en même temps que l'iPhone X.



Enfin, iOS 11.3 améliore ARKit, la plateforme de développement des applications en réalité augmentée pour l'iPhone, pour permettre aux développeurs de mettre en place de nouvelles expériences, comme l'utilisation de surfaces verticales (murs, portes) et horizontales (tables, chaises) pour projeter des animations.