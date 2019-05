publié le 28/05/2019 à 18:22

ByteDance veut s'ouvrir à de nouveaux horizons. Le géant technologique chinois, propriétaire de l'application à succès TikTok, serait sur le point de se lancer dans le marché des smartphones. Selon des sources internes interrogée par le Financial Times, le groupe valorisé à 75 milliards de dollars conçoit actuellement son propre terminal. Cela expliquerait pourquoi l'entreprise a récemment débauché plusieurs cadres de l'industrie du mobile et acquis un portefeuille de brevets technologiques.



À travers ce smartphone, Bytedance souhaiterait mettre en avant son écosystème de services pour séduire de nouveaux utilisateurs dans les pays émergents. L'appareil serait d'abord lancé dans les pays en voie de développement avec une sélection d'applications pré-installées. À commencer par son application de partage de vidéos courtes très prisée des adolescents TikTok, qui a dépassé le milliard de téléchargements cette année, mais aussi des applications d'actualité, de messagerie et des jeux.

Après plusieurs années de forte croissance, ByteDance a connu un dernier trimestre 2018 plus compliqué. Le groupe espère relancer sa croissance en réussissant là où Amazon et Facebook ont échoué avant lui. Le pari n'est pas gagné d'avance. Le secteur est saturé et plusieurs grands groupes chinois sont déjà bien installés, comme Huawei, Xiaomi, Oppo ou Vivo. Mais ByteDance espère que le succès de son application TikTok, utilisée par exemple par 120 millions de personnes en Inde, lui ouvrira de nouveaux marchés.