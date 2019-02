La face cachée de la Lune et la Terre réunies sur une même image

Cette image de la Lune et de la Terre a mis vingt minutes pour être téléchargée par des amateurs passionnés.

C'est une sacrée mise en perspective de la carrure de notre planète. Le micro-satellite chinois Longjiang-2, en orbite autour de la Lune depuis le mois de juin, a réalisé une image inédite de la face cachée de notre satellite naturel avec la Terre visible en arrière-plan, étonnamment petite, presque insignifiante face à l'immensité de l'astre de la nuit.



Capturée le 3 février, l'image a été partagée par le télescope néerlandais Dwingeloo, qui est opéré par des amateurs passionnés. Le téléchargement du fichier a pris près de 20 minutes. La photo originale a été compressée et retouchée car la Lune et la Terre y apparaissaient sous une teinte bien plus violette que dans la réalité.

Le produit final montre la Terre et la partie méconnue de la Lune sous la forme de deux disques parfaitement éclairés par le Soleil. C'est la première fois que les deux astres, séparés par près de 400.000 kilomètres, sont réunis au sein d'un cliché aussi précis.

La Terre et la Lune apparaissaient beaucoup plus violettes que dans la réalité sur la photo originale Crédit : MINGCHUAN WEI/HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Cette photo nous est parvenue grâce au satellite-relais Queqiao placé entre la face cachée de la Lune et la Terre pour assurer les liaisons radio avec l'atterrisseur Chang'e 4 parti explorer ce territoire lunaire oublié en début d'année pour le compte de l'agence spatiale chinoise. D'autres images doivent être transmises à la Terre dans les prochaines semaines.



La Lune a la particularité de toujours présenter la même face vers la Terre. Cet effet dit de rotation synchrone s'explique par le fait que la période de révolution et la période de rotation de la Lune sont les mêmes. Sur un même rythme, d'environ 27 jours, elle fait à la fois un tour sur elle-même et un tour de la Terre, comme dans une danse où les deux partenaires se tiendraient les mains pendant que l'un tournoie autour de l'autre.

