publié le 25/08/2020 à 16:30

Cela faisait plus de deux décennies qu'une comète aussi brillante et visible n'avait pas illuminé le ciel de l'hémisphère nord. La comète C/2020 F3 Neowise a fait le bonheur des astronomes et des photographes amateurs cet été. Il suffisait de lever les yeux en direction de la Grande Ourse au coucher et au lever du Soleil pour contempler la traînée laissée sur son passage par sa queue scintillante. Un spectacle inédit dont se sont également délectés les professionnels.

Le télescope spatial de la Nasa Hubble a publié le 21 août un portrait inédit de la comète. L'image, capturée le 8 août dernier, la montre avec un niveau de détail rarement atteint pour un tel objet céleste. Neowise se situait alors au point de sa trajectoire le plus proche du Soleil, à une quarantaine de millions de kilomètres de l'astre.

L'instantané se focalise sur "le coma de la comète, la coquille de gaz et de poussière qui entoure son noyau lorsqu'il est chauffé par le Soleil. C'est la première fois qu'Hubble photographie une comète aussi lumineuse à une telle résolution lors de son approche du Soleil", écrit la Nasa sur son site. En général, elles se désagrègent après avoir frôlé le Soleil, comme ce fut le cas pour le noyau de la comète Atlas en avril.