L'ISS serait remplie de bactéries, un problème pour les futurs voyages ?

publié le 09/04/2019 à 22:15

Aller sur Mars représente un danger pour l'Homme, mais pas seulement au sens technique du terme. Du côté biologique et médical, des précautions seront à prendre car sur la planète rouge, le confinement des futurs colons sera de mise (et pour cause, l'extérieur sera mortel). Et pour étudier ce risque, quoi de mieux que d'analyser ce qui existe déjà : l'ISS.



Pendant plus de 14 mois, des chercheurs se sont penchés sur les souches de bactéries présentes dans la Station spatiale internationale. La cohabitation de plusieurs personnes dans un milieu clos entraîne-t-elle une modification du paysage bactériologique ?

Alors que la Nasa avait révélé, il y a quelques mois, la trouvaille de cinq souches de bactéries dans les toilettes du complexe spatial, cette étude en trouve 26 fois plus... Un catalogue impressionnant... et effrayant.

133 bactéries et 81 champignons différents

Publiée dans la revue spécialisée Microbiome, cette étude a été réalisée par le JPL (Jet Propulsion Laboratory) de la Nasa ainsi que différents laboratoires d'études biologiques américains. Pour être réalisée, les astronautes ont dû frotter des lingettes sur les différentes surfaces internes de l'ISS : sur les toilettes, les plateformes d'exercice, les tables... Ces échantillons ont ensuite été rapatriés sur Terre et étudiés.

Et les chercheurs dénombrent pas moins de 133 souches de bactéries différentes et 81 champignons. On retrouve en majeure partie des staphylocoques (26%) et des bacilles (11%), ces germes que l'on trouve généralement dans les salles de sport, les bureaux et les hôpitaux. D'après l'étude, ils ont tous été apportés par l'Homme depuis la Terre.

Un problème pour les futurs voyages ?

Les micro-organismes peuvent être extrêmement résistants : certains ont été retrouvés, en 2017, à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Bien qu'originaires de l'intérieur du vaisseau, elles sont parvenues à migrer et à résister aux extrêmes conditions de l'espace.

Si la dangerosité de ces microbes présents dans l'ISS est relative pour les Hommes, le système immunitaire de ces derniers est altéré lorsqu'il quitte la Terre. "On ignore si une de ces bactéries pourrait être à l'origine de maladies chez les astronautes de l'ISS. Cela dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment de l'état de santé de chaque individu et du fonctionnement de ces organismes dans l'environnement spatial", explique la docteure Aleksandra Checinska Sielaff. La défense du corps contre certaines bactéries est en effet spécifique à chacun.



De plus, comme le rappelle le docteur Kasthuri Venkateswaran, co-auteur de l'étude, dans l'espace, les astronautes "n'ont pas accès aux interventions médicales sophistiquées disponibles sur Terre".



De quoi se poser sérieusement la question de la gestion des bactéries dans des voyages à long terme voire sans retour. Comment l'Homme s'adaptera-t-il face à ce risque sanitaire ? Comment les bactéries évolueront-elles dans les milieux lunaires et martiens ? De nouvelles études à paraître dans les prochains mois tenteront de répondre à ces questions. Mais la Nasa ne les a pas attendu pour décider de la mise en place de nouvelles mesures de sécurité pour les prochains voyages spatiaux.