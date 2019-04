L'iPhone XR 2019 pourrait hériter du même appareil photo que l'iPhone XS

publié le 29/04/2019 à 16:27

À quelques mois de sa présentation, les contours de la prochaine génération d'iPhone commencent à se préciser. Selon plusieurs rapports parus dans la presse spécialisée, Apple devrait lancer trois successeurs à la série actuelle. La nouvelle gamme serait toujours articulée autour de deux iPhone très haut de gamme, les héritiers de l'iPhone XS et de l'iPhone XS Max, et d'un iPhone plus accessible en remplacement de l'iPhone XR.



À l'heure actuelle, l'iPhone XR est vendu 300 à 400 euros de moins que l'iPhone XS en raison de quelques concessions sur l'écran (LCD et non OLED), le boîtier et l'appareil photo. Il dispose d'un seul objectif grand angle, un capteur 12 Mpx stabilisé, quand les deux modèles OLED bénéficient d'un téléobjectif en complément, autorisant un meilleur zoom et une gestion de la profondeur plus précise pour le mode portrait.

Apple pourrait faire sauter ces limitations cet automne. Selon les informations obtenues d'un fournisseur chinois par le site japonais Macotakara, qui avait vu juste pour la suppression de la prise Jack de l'iPhone 7 par le passé, le groupe informatique américain devrait équiper le successeur de l'iPhone XR du même capteur arrière que l'iPhone XS. Ce dernier pourrait ainsi profiter d'un zoom optique X2 et d'un mode portrait amélioré avec un détourage du sujet plus précis et davantage d'options d'éclairage de scène.

La photo est l'un des axes d'amélioration de l'iPhone sur lequel Apple est le plus attendu cette année. Depuis le lancement des derniers iPhone, la concurrence a nettement progressé et propose des fonctionnalités inédites, comme les photos de nuit ou le zoom périscopique. Selon les dernières rumeurs, Apple devrait équiper les successeurs de l'iPhone XS et XS Max d'un troisième capteur ultra-grand angle pour proposer un module photo plus polyvalent.